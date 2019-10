Panorama esportivo do dia 25 de outubron de 2019

Para sonhar

Três títulos em 21 dias deram ao Flamengo de Zico um lugar de destaque na história do futebol mundial. Em 1981, o time liderado por ele venceu a Libertadores, o Carioca e o Mundial em decisões seguidas entre novembro e dezembro. Agora, 38 anos depois, traços dessa trajetória podem vir à tona nos mesmos meses. O Flamengo do técnico Jorge Jesus, finalista da Libertadores, pode levantar três taças em 29 dias. Além da competição continental – a final contra o River Plate será no dia 23 de novembro -, a do Campeonato Brasileiro e a do Mundial de Clubes, cuja decisão será em 21 de dezembro.

Só estrela

Além do feito de Zico, o Fla de 2019 pode igualar o feito de outra lenda do futebol, o Rei Pelé. O time rubro-negro pode se tornar o primeiro clube brasileiro em 56 anos a conquistar a Libertadores e o Brasileirão na mesma temporada. O último a alcançar o feito foi o Santos de Pelé, em 1963 – a equipe já havia atingido essa marca também em 1962, quando venceu a competição sul-americana e a Taça Brasil.

Tite de olho?

O futebol do Flamengo tem encantado todo o País e o técnico Tite não deve estar de fora. O treinador da seleção brasileira, entretanto, hoje (25), às 11h, sua equipe para os jogos de novembro, quando enfrentará a Argentina, no dia 15 na Arábia Saudita, e a Coreia do Sul, no dia 19 nos Emirados Árabes Unidos. Com isso, os atletas que atuam no Brasil voltariam para casa entre os dias 20 e 21, às vésperas da final da Libertadores. O treinador do Brasil deverá limitar sua lista a um jogador por time do Brasil. Na última chamada, ele tirou Rodrigo Caio e Gabigol do Flamengo, que também perdeu Arrascaeta para a seleção do Uruguai. A Celeste, aliás, também atuará no dia 15 de novembro, em amistoso com o Hungria.

Renda extra

Os 63.409 pagantes na goleada do Flamengo sobre o Grêmio no Maracanã geraram uma renda bruta de R$ 8.150.645,00, a terceira maior de clubes no país na história. A arrecadação só fica atrás de duas partidas realizadas em 2013: Atlético-MG x Olímpia (R$ 14 milhões para um público de 56.557 pagantes), pela final da Libertadores, e Flamengo x Athletico-PR (9,7 milhões para um público de 57.991), pela final da Copa do Brasil. A vaga na final da Libertadores 2019 também rendeu R$ 24,1 milhões de premiação. Se for campeão, o valor dobrará, totalizando cerca de R$ 48,2 milhões. Ao fim da campanha na competição, o Flamengo, então, poderá embolsar um total de R$ 78 milhões.