Panorama esportivo do dia 24 de maio de 2019

Só jogão

O torcedor iguaçuense que tiver a oportunidade deverá “passar o dia” no Ginásio Costa Cavalcanti nesta sexta-feira. É que três partidas de elevada técnica de futsal serão realizadas hoje no local. A começar com as semifinais da Copa Mundo do Futsal Sub-20, às 16h30 e às 18h. Os confrontos foram definidos ontem, mas independentemente de quais sejam é garantia de jogão de bola. Mais tarde, às 21h, será a vez do duelo entre Foz Cataratas e Pato Futsal, pela Liga Nacional.

Série Ouro

Três jogos movimentarão a 10ª rodada da Série Ouro do Paranaense de Futsal nesta sexta-feira. Depois de golear o Dois Vizinhos por 5 a 1 e conquistar sua primeira vitória na competição, o que o fez saltar da última para a 10ª posição na classificação, o Toledo tenta embalar fora de casa diante do lanterninha São Lucas, às 20h30, em Paranavaí. No mesmo horário, o Dois Vizinhos conta com o fator casa diante do Palmas e Ampére e São José dos Pinhais medem forças no Ginásio da Rondinha.

Em casa

Após três jogos seguidos longe de casa, o Cascavel Futsal voltará a atuar no Ginásio da Neva neste sábado, quando receberá o Blumenau pela 6ª rodada da Liga Nacional. O duelo está marcado para as 19h, e os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente ao preço promocional de R$ 20. Na bilheteira os valores serão R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

Em Céu Azul

A cidade de Céu Azul recebe neste fim de semana as disputas da 2ª etapa da 20ª Copa Oeste de Vôlei juvenil. As disputas começam nesta sexta-feira e irão até domingo no Centro Esportivo Ivair Ranzi. Equipes de oito municípios disputam a competição. Após a 1ª etapa, realizada em Toledo, Medianeira lidera a classificação, seguido respectivamente por Foz do Iguaçu, Palotina, Toledo, Guaíra, Cascavel, São Miguel do Iguaçu e Céu Azul.

Atletismo

Comandados pelo professor Wanderley Wyzykowski, oito atletas de Cascavel representarão o atletismo da cidade no 53º Campeonato Paranaense Sub-20, que será realizado em Maringá neste fim de semana. Igor Jesus competirá nas provas de 5 km e 10 km; Guilherme Teixeira disputará os 1.500m e os 800m; Matheus Martins correrá os 400m e 800m; Matheus Oliveira tentará medalhas nos 400m e no revezamento 4x400m; Bruno Parolin disputará os 100m e os 110m com barreiras; e Camila Abílio competirá no lançamento do martelo.