Panorama esportivo do dia 24 de abril de 2019

Sub-20

A Copa do Brasil Sub-20 afunilou e a partir de hoje a terá início a fase que reúne as quatro melhores equipes da competição. Nesta quarta-feira, numa prévia do duelo entre os elencos profissionais que se enfrentarão sábado na 1ª rodada do Brasileirão, Cruzeiro e Flamengo medem forças na Arena do Calçado, em Nova Serrana (MG), pela rodada de ida da semifinal da competição sub-20. Amanhã, será a vez de Vasco e Palmeiras iniciarem a semi, no Rio de Janeiro.

Exemplo

Dois exemplos de atitude praticados por torcedores foram enaltecidos nas redes sociais após a final do Paranaense entre Athletico e Toledo. Um deles foi a saída de campo do time toledano na Arena da Baixada sob aplausos da torcida atleticana. Outro foi a “faxina” feita nas arquibancadas do estádio rubro-negro pelos torcedores toledanos. Um dos seguranças que trabalhou no setor, inclusive, postou uma foto elogiando os toledanos e sua maneira “vibrante e educada”, o que lhe fez passar a ser mais um torcedor do Porco.

Paradesporto

Setor da Secretaria de Cultura e Esporte de Cascavel que se preocupa em oferecer qualidade de vida e inclusão social aos portadores das mais diferenciadas necessidades especiais, além de trabalhar também com o esporte de rendimento, o Paradesporto iniciou o ano de 2019 com quatro novidades esportivas ofertadas à comunidade. Uma delas é o golf 7, modalidade que faz parte do programa oficial dos Jogos Paradesportivos do Paraná e que terá nesta quarta-feira a primeira aula na cidade, a partir das 17h, no Ciro Nardi. Já o goalbol terá início na próxima semana, enquanto o vôlei sentado e a bocha paraolímpica já estão em atividade.

Voleibol

A categoria sub-19 da Série A do Campeonato Paranaense de Vôlei feminino 2019 será aberto neste fim de semana em Chopinzinho. Será o início da defesa do título para o Colégio Martin Luther/Marechal Cândido Rondon, que o maior vencedor dos últimos anos, tendo somado em 2018 cinco títulos na categoria, o terceiro consecutivo. A equipe rondonense terá a companhia de Clube Curitibano, Palotina, Colégio Vicente Rijo/Londrina, Maringá/Amavolei, Rolândia, Círculo Militar do Paraná e Medianeira, estas duas últimas garantiram as vagas de acesso no ano passado.