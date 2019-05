Panorama esportivo do dia 23 de maio de 2013

Promessa

Ainda sem contar com todos os convocados para a Copa América, o técnico Tite chamou dez jovens jogadores de clubes brasileiros para completar o grupo principal na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Dentre eles está o meio-campista Gui Azevedo, de 18 anos. Com contrato com o Grêmio até 2021, o paranaense de Apucarana ajudou a equipe gaúcha a chegar às quartas Copa São Paulo deste ano e também foi bem na Copa RS do ano passado, quando chamou a atenção do PSG. O clube francês, desde então, monitora a revelação gremista. Ele está no Imortal desde os 10 anos e já foi chamado para as seleções sub-16 e sub-17 do Brasil.

Escolares

Aberta ontem, a fase regional de Curitiba dos 66º Jogos Escolares do Paraná mobiliza grande número de alunos-atletas na capital paranaense até o próximo dia 30. É que evento será organizado simultaneamente com os 46º Jogos Escolares de Curitiba. Ao todo, 3.023 competidores e 556 professores e assistentes participarão da competição. Somados atletas, técnicos e equipe organizadora, 3.614 pessoas estarão envolvidas no evento.

Mudanças

A lista de baixas no Marechal Futsal não parou após a chegada do técnico Fernando Malafaia. Na véspera do jogo de ontem à noite com o Campo Mourão, a diretoria rondonense confirmou a saída do pivô Barbosinha, que além deste ano já havia defendido a equipe em 2016 e 2018. Ele acertou com o Atlântico de Erechim (RS) para a sequência da temporada. Antes, o camisa 10 Xande, agora no Jaraguá, o técnico Paulinho Cardoso e o preparador físico Raphael Martins haviam deixado o Marechal Futsal.

Mudanças 2

Entre idas e vindas, o Marechal Futsal confirmou outro reforço para a comissão técnica, o preparador Márcio Ferreira da Rocha, o Batuta. O profissional estava no Cascavel Futsal e foi anunciado na noite de domingo, véspera do empate por 1 a 1 entre rondonenses e cascavelenses, que tirou os 100% de aproveitamento da Serpente no Estadual.

Que fase

Sem vencer há dois jogos, o Cascavel Futsal tenta colocar a casa em ordem antes de receber o Blumenau/SC neste sábado, pela Liga Nacional. Além do preparador físico Batuta, a Serpente pode ter perdido por mais alguns dias o pivô Deivão e o goleiro Barack, que se envolveram em um acidente de trânsito no fim de semana.