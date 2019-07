Panorama esportivo do dia 23 de julho de 2019

Copa Guaraniaçu

A Secretaria de Esportes lançou a 2ª Copa Guaraniaçu de Futsal intermunicipal. Não será cobrada taxa de arbitragem e somente serão aceitas inscrições de equipes do Município com comprovante de Vínculo Municipal pelo título de eleitor. O secretário Renato Dri lembra que, conforme o regulamento, serão permitidos dois atletas do ranking municipal de futsal e que as equipes que não utilizarem os dois atletas do ranking podem convidar atletas de Campo Bonito, Ibema e Diamante do Sul. O Congresso Técnico será realizado no dia 12 de agosto.

Vôlei

A seleção brasileira sub-20 feminina de voleibol ficou com a sexta posição no Mundial da categoria, no México. Na partida que valia o quinto lugar, o Brasil foi superado pela Polônia por 3 sets a 2 (19/25, 25/17, 25/14, 20/25 e 10/15), no Polidesportivo Morelos, em Aguascalientes.

Basquetebol

Após perder o pivô Anderson Varejão, o Flamengo anunciou um novo patrocinador master para a equipe de basquete que também investirá na equipe representante do Distrito Federal no NBB, o Brasília, e as Seleções Brasileiras da modalidade. Atual campeão do torneio, o Flamengo tem seis títulos do torneio, 44 estaduais, sete Brasileiros, um Campeonato Sul-Americano, uma Liga das Américas e uma Copa Intercontinental, considerada o Mundial de Clubes.

Neymar… ainda

A negociação entre Real Madrid e PSG por Neymar segue na pauta da imprensa europeia. Nessa segunda-feira, o jornal catalão “Mundo Deportivo” afirmou que a transferência com o Barcelona esfriou e que os Merengues oferecem o atacante Gareth Bale mais 90 milhões de euros (R$ 378 milhões). O interesse do Real Madrid segue forte. Antes de oferecer Bale, o clube já tinha feito uma proposta oferecendo James Rodríguez.

Boxe

Aos 40 anos, Manny Pacquiao segue fazendo história no boxe ao vencer o americano Keith Thurman, até então invicto em 29 lutas, na Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Após 12 rounds, ele conquistou o título dos meio-médios da Associação Mundial de Boxe por decisão dividida dos jurados.