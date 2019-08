Panorama esportivo do dia 20 de agosto de 2019

Taça FPF

Os visitantes levaram a melhor na 4ª e penúltima rodada do primeiro turno da Taça FPF, no fim de semana. O Apucarana venceu o Foz do Iguaçu por 1 a 0 e o Nacional venceu o Batel por 2 a 1. Com esses resultados, o Apucarana chegou aos mesmos 7 pontos do líder Independente São-Joseense, que folgou, enquanto o Nacional conquistou os primeiros pontos, chegando a 3, na terceira posição. Em quarto está o Foz e em quinto o Batel, com 1 ponto cada.

5ª rodada

A 5ª e última rodada do turno será domingo (25), às 11h, com Nacional x Foz do Iguaçu, em Rolândia, e Apucarana x Independente. O Batel folga. Antes, nesta quarta-feira (21), às 15h, o Foz receberá o Batel em confrotno atrasado da 1ª rodada. No segundo turno, os mandos de campo serão invertidos em relação ao primeiro.

Terceirona

A Terceira Divisão do Paranaense de Futebol começou domingo com quatro jogos: Azuriz 1×1 Colorado, Arapongas 2×1 Cambé, Andraus 1×0 Verê e Iguaçu de União da Vitória 1×0 Portuguesa Londrinense. O duelo entre Campo Mourão e Grecal, também pela rodada inaugural, será no dia 9 de setembro. Nesse rol de equipes “rodadas” do futebol paranaense, destaque para o novato Azuriz, fundado em fevereiro de 2018 na cidade de Marmeleiro com o objetivo de revelar jogadores e que fez sua primeira partida como equipe profissional. A estrutura do clube está sendo preparada para ser uma das principais do País em pouco tempo.

2ª rodada

A 2ª rodada da Terceirona será domingo (25), com os cinco jogos às 15h30, e marcará a estreia de outra equipe do Estado no futebol profissional: o Araucária, que iniciou as atividades há um ano, em 6 de agosto de 2018. O time da cidade que leva o nome de um dos símbolos do Estado do Paraná estreará na Terceira Divisão em Campo Largo, contra o Grecal, após folgar na 1ª rodada. Os demais jogos da 2ª rodada serão: Portuguesa Londrinense x Grecal, Verê x Cambé, Arapongas x Iguaçu e Azuriz x Campo Mourão.