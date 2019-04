Panorama esportivo do dia 20 de abril de 2019

Futsal

Três jogos movimentarão a programação do fim de semana da Série Ouro do Paranaense de Futsal, todos no sábado. Em Toledo, às 20h30, pela 5ª rodada, o Porco recebe o Matelândia para um confronto direto no qual as duas equipes buscam a primeira vitória. Ambos têm um ponto em quatro jogos.

5ª rodada

Ainda pela 5ª rodada da Série Ouro, também às 20h30 deste sábado, o Cascavel desafia o Dois Vizinhos em busca da quinta vitória em cinco jogos. Isso um dia depois de ter feito duelo paranaense pela Liga Futsal com o Pato Branco, na Sexta-Feira Santa. Já os donos da casa tentam a terceira vitória para se aproximarem dos primeiros colocados da classificação.

6ª rodada

Antes dos jogos que encerrarão a 5ª rodada do Paranaense de Futsal em Toledo e Dois Vizinhos, a 6ª rodada terá início às 19h30 deste sábado, na bela Arena UTFPR, em Campo Mourão. Lá o time da casa será empurrado por um grande número de torcedores contra o Ampére, ainda mais depois da vitória de quarta-feira em Pato Branco, pela Liga e contra o atual campeão nacional, que não era derrotado no Dolivar Lavarda há quase dois anos.

Liga Nacional

Por falar em Liga Nacional, este fim de semana será de início de 3ª rodada, com Jaraguá x Marreco, às 19h30 deste sábado em Jaraguá do Sul (SC). Os demais times paranaenses na competição atuará apenas no próximo sábado (26) e domingo (27), com Marechal x Foz Cataratas, Blumenau x Campo Mourão, Atlântico x Cascavel e Pato x Tubarão.

De Surdos

A cidade de Cascavel recebe neste fim de semana a edição 2019 do Campeonato Brasileiro de Futsal de Surdos. A competição será encerrada sábado no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto, com o encerramento marcado para as 19h15. O torneio reunirá nove equipes masculinas e três femininas, movimentando cerca de 100 pessoas durante as disputa.

Futebol

Pelo futebol paranaense, a Segunda Divisão terá rodada cheia neste domingo de Páscoa, com cinco jogos pela 5ª rodada, todos marcados para as 15h30: Iraty x São-Joseense, Apucarana x Prudentópolis, União x Paranavaí, PSTC x Nacional e Batel x Rolândia.