Panorama esportivo do dia 1º de outubro de 2019

Londrina EC

O Londrina decidiu não dar sequência ao trabalho de Cláudio Tencati, que após a derrota em casa para o Vila Nova, a sétima em oito jogos desde o retorno ao Tubarão, encerrou o contrato com o treinador. Para o lugar, anunciou Mazola Jr, que foi apresentado ontem (30) e já comandou seu primeiro treino à frente da equipe. Ele, de 54 anos e que trabalhou pela última vez no Criciúma, estreará sábado (5) pelo LEC contra o Cuiabá, na Arena Pantanal.

Jojups

A fase final da Divisão A da 32ª edição dos Jojups (Jogos da Juventude do Paraná) foi encerrada domingo (29) em Londrina, após dez dias de disputas que reuniram 3.040 atletas e 569 dirigentes, totalizando 415 equipes de 75 municípios em 18 modalidades esportivas. Ao todo foram realizado 255 jogos em 23 praças esportivas. Gerador de emprego e renda, o evento contou com 292 árbitros e 190 profissionais nas Comissões Executivas Estadual e Municipal. Durante a competição foram servidas mais de 25 mil refeições no restaurante oficial e 1.500 leitos da rede hoteleira foram utilizados. No total, o investimento do Governo do Estado foi de R$ 3 milhões para realizar a competição.

Artes marciais

Em setembro de 2020, Londrina será sede da primeira edição dos Jogos Abertos Combate, voltado apenas para as lutas, reunindo 10 modalidades em duas categorias: olímpica (judô, caratê, taekwondo, luta olímpica e boxe) e não-olímpica (jiu-jítsu, muay-thai, capoeira e kickboxing). A ideia dos dirigentes londrinenses é sediar também os Jogos da Juventude e os Jogos Abertos do Paraná no ano que vem.

Caratê

Com apenas 6 anos, o jovem Gabriel Pietracatella Pimentel já tem várias conquistas na trajetória de atleta. Ele conquistou o Campeonato Paranaense de Karatê-dô em 2019 e o vice-campeonato em 2018, e foi convocado para participar da seleção brasileira no 19º Panamericano de Karatê-Dô Tradicional, que será de 21 a 26 de outubro na Cidade do México, no México.