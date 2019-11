Panorama esportivo do dia 19 de novembro de 2019

LFP

O Marechal Futsal conhecerá hoje seu adversário na semifinal da LFP (Liga Futsal Paraná). Ele sairá do confronto entre Campo Mourão e Chopinzinho, às 19h30. No jogo de ida, o time mourãoense foi derrotado por 3 a 2, fora de casa. Com isso, precisa vencer diante de seu torcedor para levar a disputa da vaga aos pênaltis. Já o Chopinzinho tem a vantagem do empate para seguir adiante na competição.

Handebol

As equipes de Cascavel terminaram com o vice-campeonato no Brasileiro da modalidade, encerrado na cidade no fim de semana. Tanto no feminino quanto no masculino o título ficou com o Clube Português, de Pernambuco. Dentre as mulheres, o confronto final terminou empatado por 27 a 27, já dentre os homens o duelo decisivo terminou 33 a 26 para os visitantes. A competição foi disputada no sistema todos contra todos, em grupo único.

Superliga

Uma semana após a estreia na Superliga, o Curitiba Vôlei volta à quadra da Universidade Positivo, às 20h desta terça-feira (19), para enfrentar a equipe do Osasco/Audax, que vem de duas vitórias na competição. Com quatro títulos da Superliga e duas medalhas olímpicas, a ponteira Jaqueline é uma das principais atletas do time paulista, ao lado da líbero Camila Brait. Do outro lado, o time curitibano perdeu os jogos contra Sesc Rio e Sesi Bauru, e espera contar com o apoio da torcida para se recuperar na Superliga.

Peneira do Fla

Realizada no último fim de semana no Estádio Theodoro Colombelli, o popular Ninho da Cobra, a Peneira Fla – Dia de Craque teve seis jovens selecionados dentre os mais de 500 atletas participantes, de 9 a 15 anos de idade. Os selecionados foram: os volantes Hugo Fernando da Silva (2005), Wellington dos Santos Lino (2005) e Arthur Scmadecke (2006); o meia Luiz Felipe Araujo Franke (2008); e os meias-atacantes Guilherme Kimura Toporoski e Kauã Felipe (2005). Eles agora irão à segunda etapa de testes, que será no Ninho do Urubu, casa do Flamengo no Rio de Janeiro.