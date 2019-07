Panorama esportivo do dia 19 de julho de 2019

GINÁSTICA ARTÍSTICA | Definido quem vai ao Pan

Jade Barbosa (foto), Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira, todas medalhistas pan-americanas, integram a equipe feminina de ginástica artística que representará o Time Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima, a partir do dia 26. A equipe entra em ação no Pan a partir de 27 de julho, com a competição por equipes (qualificação e final acontecem no mesmo dia). A equipe brasileira integra a subdivisão 3, ao lado de Estados Unidos, Peru, Bolívia, Costa Rica, El Salvador e Uruguai. As provas começarão a partir das 22h30 (horário de Brasília).

Superliga de vôlei

Três meses após o fim da última temporada, o Curitiba Vôlei voltou às atividades na Universidade Positivo de olho na nova edição da Superliga Feminina, que deve começar em novembro. As jogadoras realizam nesta semana os exames e os testes físicos e iniciam a partir da próxima segunda-feira (22) os trabalhos em quadra.

Gol mais bonito

A seleção brasileira não chegou muito longe no Mundial Feminino – caiu para a anfitriã França nas oitavas de final -, mas tem um motivo para comemorar a campanha realizada. Nessa quinta-feira, depois de uma votação popular em seu site, a Fifa anunciou o gol mais bonito da Copa do Mundo Feminina. Com mais de 300 mil votos, o eleito foi o da atacante Cristiane na derrota por 3 a 2 para a Austrália.

Ouro inédito

O Brasil é campeão do mundo de esgrima pela primeira vez na história. Nessa quinta-feira (18), Nathalie Moellhausen foi ao topo do pódio após vencer a chinesa Sheng Lin por 13 a 12 na decisão da espada feminina no Campeonato Mundial, que acontece em Budapeste, na Hungria. Nunca um atleta do País havia chegado ao pódio nessa competição.

Atletismo

O Campeonato Pan-Americano Sub-20 de Atletismo, que será disputado de hoje (19) até domingo (21), no Estádio Olímpico de San José, na Costa Rica, é a competição mais forte da categoria em 2019. O Brasil terá uma equipe com 25 representantes, sendo 17 homens e 8 mulheres, todos com índices exigidos pelos organizadores da competição. O objetivo é melhorar a campanha de 2017, em Trujillo, no Peru, quando a equipe conquistou nove medalhas (uma de ouro, três de prata e cinco de bronze).