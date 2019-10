Panorama esportivo do dia 18 de outubro de 2019

Chocolate

No futebol, “tomar um chocolate” significa ser goleado. Para o FC Cascavel, significa incentivar o esporte local. Por isso, lançou uma campanha de fim de ano, intitulada “Chocotones do FC Cascavel”, que além de adoçarem a vida das pessoas também darão benefícios aos torcedores aurinegros.

Chocotone

O produto, de 400g, recém-lançado pelo clube, estará em breve no mercado e será vendido por R$ 15,90. A embalagem idealizada vai carregar mais do que um panetone de chocolate. Recortando a caixa, o torcedor ganha um ingresso para o primeiro jogo do FC Cascavel em casa na Série D do Campeonato Brasileiro em 2020, além de um cupom de R$ 10 de desconto para comprar uma nova camisa do time. Apenas o ingresso na quarta divisão nacional custará R$ 37.

No mercado

A previsão é de que os chocotones do FC Cascavel estejam disponíveis em pontos de vendas a partir da próxima semana. Quem quiser, pode se adiantar e fazer reservas pelo telefone 3303-5833, com Solange. A renda da venda de chocotones será usada para arcar com os custos da participação nos campeonatos em 2020.

Sub-19

Menos de um mês após se enfrentarem pela Série B do Campeonato Brasileiro, Coritiba e Paraná Clube voltarão a ficar frente a frente neste sábado, mas com suas equipes sub-19. O clássico Paratiba desta vez será pelo jogo de ida da semifinal do Paranaense de Futebol da categoria, às 15h, na Vila Olímpica do Boqueirão. A outra semi será hoje (18), entre Verê e Londrina, às 15h30.

Futebol feminino

A Taça Cascavel/Secesp de Futebol Suíço Feminino terá um domingo (20) decisivo na Arena Buenão, com as partidas das quartas de final. A programação terá início às 15h, com AABB/Toledo/Nina Calçados x Cometas. Em seguida, às 16h, será a vez de ACCF/Feras e Independente medirem forças pela vaga na semifinal. Às 17h será a vez de Só Marra x La Furia e às 18h de Estrelas x TPM/Ótica Central definirem os últimos semifinalistas. Em caso de empate no tempo normal, a disputa da vaga será nos pênaltis.