Panorama esportivo do dia 18 de abril de 2019

Cidade do Vôlei

Depois de ter recebido a abertura das categorias sub-15 e sub-17 do Paranaense de Vôlei masculino, a cidade de Cascavel volta a sediar duas competições da Federação Paranaense neste fim de semana, com as etapas de abertura da Série B dos campeonatos adultos feminino e masculino. As disputas ocorrerão de amanhã a domingo nos ginásios do Centro de Iniciação ao Esporte Alice Martelli e do Colégio ESI Nossa Senhora Auxiliadora.

Da casa

No último fim de semana, Cascavel foi representado pelo time da AABB na elite do Estadual Sub-15. Foi a primeira participação cascavelense na elite na história. Ela se deu por convite da Federação, mas os jovens cascavelenses, oriundos do Projeto Social Vôlei em Rede, no Colégio Estadual São Cristóvão, não decepcionaram. Venceram dois dos cinco jogos disputados e terminaram em quarto lugar na etapa, atrás apenas das três equipes de Curitiba.

Adulto

Na categoria adulta do Paranaense de Vôlei, a participação da equipe cascavelense masculina marca o retorno ao circuito estadual depois de dez anos. A última vez que a cidade teve representação na competição foi em 2008. Já no naipe feminino, Cascavel, que disputou o certame no ano passado, volta a competir em busca do acesso.

Equipes

Além de Cascavel, a Série B do Paranaense de Vôlei feminino contra com outras duas equipes do Oeste: Foz do Iguaçu e São Miguel. As estreantes Chopinzinho, do Sudoeste, e Colégio Vicente Rijo/Londrina, do Norte, também buscam o acesso. No masculino, além de Cascavel, disputam a competição: Maringá/Amavolei, Arapongas, São João do Ivaí, São Miguel, ABV Beltrão, Araucária, Telêmaco Borba, Pato Branco, Colégio Estadual Vicente Rijo/Londrina e Colégio Estadual Marcelino Champagnat/Londrina.

Arbitragem

A Federação Paranaense de Voleibol promoverá mais um curso de arbitragem. Desta vez, em Francisco Beltrão de 17 a 19 de maio. O curso será ministrado pelos árbitros nacionais Fernando Misturini (quadra) e Marcos Antunes (praia). A capacitação será dividida em quatro módulos de formação teórica, com carga horária de 20 horas. Os participantes passarão por uma avaliação teórica e precisarão cumprir um estágio de dez jogos.