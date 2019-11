Panorama esportivo do dia 16 de novembro de 2019

Futsal

O futsal paranaense sofreu uma baixa e um baque com o anúncio do fim da equipe principal do Marechal Futsal, feito na quinta-feira (14) pela cooperativa Copagril, que mantém a equipe. Segundo nota oficial, “com o propósito de fortalecer os trabalhos nas categorias de base, por meio dos projetos esportivos e sociais já realizados”. Atualmente, mais de 600 crianças são atendidas em projetos esportivos da empresa apenas no futsal, além de outras no voleibol, no basquete, na ginástica rítmica, na bocha e no bolão, dentre outras modalidades que contam com o apoio da cooperativa. O Marechal Futsal ainda disputará a semifinal da Liga Futsal Paraná este ano, contra adversário e em datas a serem confirmadas.

Futebol

No futebol profissional a notícia também não é animadora para o próximo ano. As equipes que no arbitral do Paranaense 2020, há um mês, souberam que o campeonato só deveria ter transmissão a partir das quartas de final, foram surpreendidas esta semana com a ida do presidente da FPF, Hélio Cury, ao Rio de Janeiro para pedir “socorro” à CBF. Este ano, as equipes receberam cerca de R$ 475 mil cada da cota de TV, que distribuiu R$ 6 milhões no total. Para 2020, a ideia inicial da TV era distribuir R$ 2 milhões e a partir da 2ª fase, mas o interesse no campeonato parece ter terminado. Hélio Cury prometeu uma resposta às equipes até a próxima sexta-feira (22). Nesta segunda (18), a FPF divulgará a tabela detalhada do Estadual.

Handebol

Quem ainda não foi ao Ginásio Sérgio Mauro Festugatto acompanhar o Campeonato Brasileiro de Handebol, a última oportunidade é na manhã deste sábado (16), quando serão definidos e premiados os campeões nacionais. A programação será aberta às 8h com o duelo feminino Guarulhos/SP x Bola na Mão/Julia Nunes/Teresina/PI. Na sequência haverá as decisões masculinas, com a disputa pelo bronze às 9h30 e pelo ouro às 11h. Por fim, às 12h30, pelo feminino, Cascavel x Clube Português/PE fazem um duelo entre tradicionais escolas do handebol nacional para fechar a competição.