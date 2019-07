Panorama esportivo do dia 16 de julho de 2019

Tênis de mesa I

A atleta do tênis de mesa cascavelense Karoline Gomes Oliveira Gruchoski já está em São Paulo para os treinamentos na Detecção Nacional de Talentos Olímpicos. Serão 15 sessões de treinos durante a semana.

Tênis de mesa II

Ainda no tênis de mesa, nos jogos escolares que estão sendo disputados em Apucarana a atleta Laura Zantut do Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone, e Eduardo Gomes Oliveira Gruchoski, do Colégio Santa Maria, foram campeões da categoria B.

Pan de Lima

Vagner Junior Souta e Ana Paula Vergutz, do CRC (Clube de Regatas Cascavel), estarão novamente defendendo a bandeira brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Vagner vai competir em três categorias: K1 1000 metros, K2 1000 Metros ao lado de Edson da Silva e K4 Masculino 500 metros. Ana Paula será a brasileira no caiaque, disputando duas provas: K1 Feminino 200 metros e 500 metros.

Bolsa Atleta

Foi publicado em Diário Oficial da União edital para seleção pública de atletas a serem patrocinados pela categoria Pódio, do Programa Bolsa Atleta. Serão contemplados esportistas de modalidades individuais que compõem o programa dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paraolímpicos, de verão ou inverno, com bolsas que variam entre R$ 5 mil e R$ 15 mil. O edital é o último voltado para beneficiar atletas em preparação para o ciclo que abrange os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, em 2020. A categoria Pódio é a mais alta do programa Bolsa Atleta e foi criada em 2013 com o objetivo de patrocinar atletas com chances de medalhas e de disputar finais nos Jogos Rio 2016.

Olho do furacão

Segundo o jornal El País, o Paris Saint-Germain subiu o tom das ameaças ao atacante Neymar caso ele continue com seus “atos de rebeldia” no Brasil sem se apresentar à equipe francesa para a pré-temporada. De acordo com fontes do clube parisiense, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, chegou a ameaçar deixar Neymar afastado do elenco, apenas treinando e sem jogar, até o fim de seu contrato, em 2022. Por fim, Neymar se reapresentou ontem ao Paris Saint-Germain, uma semana depois do restante do elenco.