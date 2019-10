Panorama esportivo do dia 15 de outubro de 2019

NAC campeão

Em uma partida bastante disputada no tempo normal, o Independente São-Joseense venceu o anfitrião Nacional, em Rolândia, por 2 a 1, e levou a decisão da Taça FPF para os pênaltis, mas nas cobranças alternadas a estrela do goleiro Thiago brilhou. Ele defendeu dois pênaltis e ainda converteu o seu para dar a vitória por 3 a 1 e o título ao NAC, o que rendeu à equipe a vaga na Série D do Brasileiro 2020. O Nacional havia vencido a partida de ida da final por 1 a 0, em São José dos Pinhais.

Foz campeão

Pelo terceiro ano consecutivo, o Foz Cataratas é o campeão paranaense de futebol feminino. Desta vez, o título foi conquistado em Toledo, que até conseguiu encerrar os 100% de aproveitamento da equipe iguaçuense, com um empate por 1 a 1, mas insuficiente para manter em casa o troféu inédito, terminando, assim, vice-campeão pelo terceiro ano consecutivo. O time toledano precisava vencer por dois gols de diferença para ficar com o título inédito.

Toledo na A2

O vice-campeonato rendeu ao Toledo, que mantém equipe feminina em parceira com o time de Ouro Verde do Oeste, a vaga na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino em 2020. “Saímos da competição de cabeça erguida e em igualdade de condições de disputar a Série A2 do Brasileiro. A meta agora é garantir uma das quatro vagas à Série A1”, comemorou o técnico Jaime Lira Leal Filho.

LNF

A Liga Nacional de Futsal terá neste fim de semana a rodada de ida das quartas de final. Únicos representantes do salonimos paranaense que seguem na disputa, Pato e Campo Mourão atuarão como mandantes. O time de Pato Branco, atual campeão, abrirá esta etapa da competição no sábado (19), às 13h, contra o Carlos Barbosa. Já o novato time do noroeste do Estado receberá o poderoso Magnus às 19h, no mesmo dia. No domingo (20), o Joinville receberá o Corinthians e na segunda-feira (21) será a vez de um catarinense começar a ficar pelo caminho em Jaraguá x Tubarão.