Panorama esportivo do dia 13 de novembro de 2019

Canoagem

O Clube de Regatas Cascavel reunirá atletas familiares e toda a comunidade esportiva para uma macarronada com galeto no próximo dia 23, na Associação dos Moradores dos bairros Itaipu e Caravelle, na Região do Lago. O ingresso está sendo comercializado a R$ 25. Crianças de até 10 anos de idade não pagam. Haverá espaço Kids, sorteio de brindes e telão para a final da Libertadores.

Peneira do Fla

Equipe sensação no País, o Flamengo deverá ter um craque de Cascavel no elenco da próxima década. Pelo menos é isso que o Rubro-Negro carioca espera, pois fará uma seletiva na Capital do Oeste paranaense nesta sexta (15), sábado (16) e domingo (17), no Estádio Ninho da Cobra. A peneira é para jovens de 9 a 15 anos de idade. A seletiva, que leva o nome de “Dia de Craque”, terá como inscrição a doação de uma lata de leite especial, que será destinada ao Provopar. A expectativa do Instituto Craque da Bola, que realiza o evento, é que a seletiva reunirá mais de 500 jovens de todo o Paraná e também de estados vizinhos. Mais informações podem ser obtidas com Milton, pelo WhatsApp (45) 99957-7753.

Futsal

Equipes que dividem a atenção entre duas competições nesta reta final de temporada, Marreco e Foz Cataratas iniciam hoje o duelo das quartas de final da LFP (Liga Futsal Paraná), às 20h30 no Ginásio Arrudão, em Francisco Beltrão. A partida de volta será sábado (16), em Foz do Iguaçu. Quem avançar, enfrentará na semifinal o Dois Vizinhos, que também segue vivo nas duas competições restantes do calendário paranaense.

Série Ouro

Pela Série Ouro do Paranaense de Futsal, Marreco e Foz Cataratas levaram a pior na rodada de ida da semifinal, fora de casa. O time de Francisco Beltrão, atual vice-campeão, foi derrotado por 2 a 0 pelo Dois Vizinhos no sábado (9), enquanto a equipe de Foz do Iguaçu, atual campeã, foi derrotada em Umuarama num jogo emocionante, na noite de segunda-feira (11). Mesmo longe de seus domínios, o Foz abriu dois a zero, mas sofreu a virada e até conseguiu empatar, mas os comandados do técnico Nei Victor fizeram o 4 a 3 e largaram em vantagem rumo à final. A rodada de volta da semi será na próxima semana, dias 22 e 23.