Panorama esportivo do dia 12 de abril de 2019

Libertadores

A fase de grupos da Libertadores vai chegando ao fim e ganhando seus primeiros classificados às oitavas de final. A 4ª rodada foi encerrada ontem, restando agora apenas duas para a definição do mata-mata. Entre os clubes brasileiros, Internacional e Cruzeiro já estão garantidos na próxima fase, enquanto Athletico e Palmeiras vivem situação, o Grêmio só depende de si e o Atlético-MG vive situação delicada. O Flamengo atuou ontem à noite.

Athletico

O Athletico venceu o Tolima, terça-feira, e manteve a liderança do Grupo G, com nove pontos. O Boca vem na sequência, com sete, contra quatro do Tolima e dois do Jorge Wilstermann. O time paranaense garantirá vaga nas oitavas se vencer o Wilstermann, fora de casa, na próxima rodada, no dia 24.

Atlético-MG

O Atlético-MG foi goleado pelo Cerro Porteño por 4 a 1, quarta à noite, e segue com três pontos, na terceira posição do Grupo E. O Cerro chegou a 12 e não pode ser alcançado pelos mineiros. O Galo pode chegar à vice-liderança e ultrapassar o Nacional, do Uruguai, que tem nove. Contudo, para que isso ocorra, o alvinegro precisa vencer os dois jogos e torcer pela derrota dos uruguaios para o Cerro na última rodada da fase de grupos. Além disso, seria preciso superar os uruguaios no saldo de gols.

Grêmio

O Grêmio venceu o Rosario Central, quarta à noite, e respirou no Grupo H. Os gaúchos chegaram aos quatro pontos, na 3ª posição. Para depender apenas de si, o Tricolor precisa vencer o Libertad (líder com 12 pontos e já classificado), fora de casa, na próxima rodada, no dia 23, para poder decidir a vaga na última partida, em casa, contra a Universidad Católica, vice-líder com seis pontos.

Palmeiras

O Palmeiras deu mais um passo na busca pela classificação com a vitória de quarta-feira sobre o Junior Barranquilla. O time alviverde segue em segundo no Grupo F, com nove pontos, a um do San Lorenzo. Para se classificar, a equipe paulista precisa apenas empatar com o Melgar, que tem quatro pontos, na próxima rodada, no dia 25, fora de casa.