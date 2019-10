Panorama esportivo do dia 11 de outubro

Jogos Abertos

Os Jogos Abertos movimentarão a economia toledana até o próximo dia 20. Até lá, 4.020 pessoas envolvidas diretamente com a competição terão passado pela cidade. “Para se ter uma ideia, somente no restaurante oficial da competição são 25 mil refeições à disposição dos participantes, além de 1.700 leitos de hotel contratados pela organização dos Jogos”, disse o superintendente geral do Esporte, Helio Wirbiski, que completou: “Contudo, essa é só a ponta do iceberg”, disse sobre os atletas que deverão movimentar o comércio de Toledo nos próximos dias.

Amador

Aberto no último fim de semana com 10 partidas, o Campeonato Amador Municipal de Cascavel terá apenas um jogo neste domingo (13). Ele será no campo do Tarumã, entre Brutus e AJSH, às 13h, pela 2ª Divisão.

Basquete 3×3

O NBFC (Novo Basquete Feminino de Cascavel) está com as inscrições abertas para o Torneio de Basquete Feminino 3×3, que será realizado no dia 19 (sábado) na quadra de basquete da Avenida Brasil, em Cascavel, a partir das 15h. As inscrições vão até quinta-feira (17) e podem ser feitas pelo aplicativo WhatsApp, pelo número (45) 99806-3016.

Handbeach

Em um dos mais belos cenários da Costa Oeste, no Terminal Turístico do Balneário Ipiranga, em São Miguel do Iguaçu, a meninas da Cobra Handbeach Cascavel/ACH e os meninos anfitriões sagraram-se vencedores da 2ª etapa da Copa Paraná de Handebol de Areia.

Torcida única

Cascavel e Marreco começarão amanhã (12), em Francisco Beltrão, a decidir uma vaga para a semifinal da Série Ouro do Paranaense de Futsal. O jogo de volta deverá será no dia 19 (sábado), em Santa Tereza dos Oeste. Para esses dois confrontos, as diretorias das equipes, em comum acordo, optaram por jogos sem torcida visitante, para evitar qualquer tipo de incidente.