Panorama esportivo do dia 11 de junho de 2019

Argentina

Atual vice-campeã nas duas últimas edições da Copa América, em 2015 e 2016, quando perdeu para o Chile na decisão, a Argentina desembarcou domingo no Brasil para a disputa da edição 2019 da competição continental. A seleção principal argentina companhia vive incômodo jejum de títulos. O último foi em 1993, ano em que venceu a Copa América no Equador. Depois, ainda bateu na trave na Copa do Mundo 2014, quando perdeu para a Alemanha na final. No histórico do torneio, os argentinos têm 14 troféus. São seis a mais que o Brasil e um a menos que o Uruguai, maior campeão da competição. A Argentina está no Grupo B da Copa América e estreará sábado (15) contra a Colômbia, às 19h, na Fonte Nova, em Salvador (BA). A chave ainda conta com Paraguai e Catar.

Seleção olímpica

Após golear Guatemala (4 a 0), França (4 a 0) e Catar (5 a 0), a seleção brasileira olímpica terá a Irlanda pela frente na semifinal da edição 2019 do Torneio Maurice Revello, antigo Torneio de Toulon. O jogo será amanhã, às 17h30 (de Brasília), no Estádio de Lattre de Tassigny, na cidade de Aubagne, na região metropolitana de Marselha, na França.

Sem futebol?

Com a proximidade do início da Copa América, que será disputada desta sexta-feira (14) até o dia 7 de julho, as Séries A e B do Campeonato Brasileiro serão paralisadas durante cerca de um mês, até o dia 10 de julho. A terceira e a quarta divisão do Nacional seguirão com programação normal de jogos.

Série D

A Série D do Brasileiro, aliás, definiu domingo os jogos da segunda fase. E o Cianorte foi o único dentre os paranaenses a conseguir avançar da fase de grupos. O Leão do Vale, que na última rodada já entrou em campo classificado ao menos com a segunda vaga do Grupo A16, venceu o Tubarão por 2 a 1, em Santa Catarina, e contou com o empate entre São Caetano e Caxias para assumir a liderança da chave. Agora, enfrentará a Ferroviária em dois jogos. O primeiro será domingo (16) em Araraquara (SP) e o segundo no dia 23, em Cianorte.

Foz e Maringá

Outro time paranaense que buscava seguir ao mata-mata, o Maringá foi derrotado no Rio Grande do Sul pelo Caxias, por 1 a 0, o que lhe fez cair para a terceira posição no Grupo A17 e dar adeus à Série D. O Avenida passou em primeiro e a Ferroviária, adversária do Cianorte, em segundo. Já o Foz do Iguaçu, que entrou em campo eliminado na última rodada, venceu em casa o também sem chances Gaúcho e somou os primeiros pontos na competição.

No Paraná

No Paraná, o futebol segue com as categorias base e a Segunda Divisão – as equipes de futsal também seguem com calendário de jogos normalmente. Na Segundona, o returno da 2ª fase foi aberto no fim de semana, com PSTC 1×1 São-Joseense, Nacional 2×0 Prudentópolis, Apucarana 1×0 União e Batel 2×1 Rolândia. A 2ª rodada será domingo (16) e a terceira e última no dia 23.

Terceirona

Já a Terceira Divisão do Paranaense de Futebol será realizada apenas a partir do dia 18 de agosto. A reunião arbitral da competição foi realizada na última semana e definiu 11 participantes: Arapongas, Araucária, Iguaçu, Portuguesa Londrinense, Azuris, Andraus, Cambé, Colorado, Verê, Grecal e Campo Mourão. Destaque para o Azuris, equipe de Marmeleiro fundada em 2017 com foco na formação de atletas e que disputará sua primeira competição profissional este ano.