Panorama esportivo do dia 10 de outubro de 2019

GA

O Brasil inicia nesta quinta-feira (10) sua participação nas finais individuais do Campeonato Mundial de Ginástica Artística. A primeira delas será com Flavia Saraiva, que a partir das 11h (de Brasília) disputa a decisão do individual geral em Stuttgart, na Alemanha.

Recorde

Além desta, a ginástica artística brasileira participará de outras cinco finais na Alemanha. Trata-se de um recorde de participações em finais individuais do País em Mundiais Pré-Olímpicos. Com a mesma Flavia Saraiva, já classificada para a Olimpíada Tóquio 2020, o Brasil estará presente nas finais da trave e solo femininos. O masculino, que tem presença assegurada nos Jogos Olímpicos por equipe, disputará ainda o individual geral com Caio Souza, as argolas com Arthur Zanetti e a barra fixa com Arthur Nory.

Programação

A programação do Mundial de GA na Alemanha terá a final individual geral masculina amanhã, às 11h; as finais dos aparelhos solo, cavalo com alças e argolas masculino, e salto e assimétricas feminino no sábado (12), às 11h; e as finais dos aparelhos salto, paralelas e barra fixa masculino, e trave e solo feminino no domingo (13), às 8h.

Inédito

O Time Brasil contará com uma participação especial nos primeiros Jogos Mundiais de Praia, em Doha, no Catar. Pela primeira vez na história do esporte nacional, uma seleção brasileira feminina de beach soccer participará de uma competição internacional. A equipe formada por dez jogadoras se juntará a outros 67 atletas de oito modalidades, que compõem a delegação organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil. As partidas começam hoje e irão até o a próxima quarta (16). Além do beach soccer, o Brasil terá representantes no basquete 3×3, beach tennis, beach wrestling, vela (Classe Fórmula Kite), handebol de praia, maratonas aquáticas, vôlei de praia 4×4 e wakeboard.