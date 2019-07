Panorama esportivo do dia 10 de julho de 2019

Caso de polícia

Dois dias antes de o Cruzeiro enfrentar o Atlético-MG no clássico válido pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Mineirão, a sede do clube em Belo Horizonte foi palco de uma operação policial na manhã de ontem (9). A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu no local mandados de busca e apreensão. O cumprimento desses mandados é um novo passo da operação policial que investiga membros da diretoria do clube, acusado de falsificação de documentos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Atlético de Madrid

Cobiçado pelo Barcelona. Antoine Griezmann vai pagar a multa rescisória de 120 milhões de euros (R$ 514 milhões) para não retornar ao time de Diego Simeone. A informação é do jornal “Mundo Deportivo”.

Real Madrid

O clube espanhol pode incluir o goleiro Luca Zidane em sua lista de dispensas. O filho do técnico Zidane deve ser emprestado ao Racing Santander, da segunda divisão espanhola, segundo o jornal “As”.

Roma

O clube anunciou que o atacante Stephen El Shaarawy não é mais jogador da equipe. O italiano foi vendido para o Shanghai Shenhua, da China, por 18 milhões de euros (R$ 77 milhões).

Brasil

Juninho Paulista é o novo coordenador da Seleção Brasileira. Pentacampeão mundial em 2002, Juninho foi gestor do Ituano nos últimos dez anos e agora assume a função no lugar de Edu.