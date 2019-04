Panorama esportivo do dia 10 de abril de 2019

Segundona

A Segunda Divisão do Paranaense de Futebol começou no fim de semana e já rende assunto que nem em competições amadoras se ouve falar. Nesta quarta-feira será realizada a 2ª rodada, e já com a segunda notícia inusitada da competição: a vitória antecipada do Prudentópolis sobre o Iraty. É que a partida deveria ocorrer em Irati, mas o time da casa não indicou nenhum estádio em tempo hábil e a Federação reconheceu o W.O. em favor do Prude, que, com isso, terá computada a vitória por 3 a 0.

Adeus?

A derrota por W.O. pode significar o adeus antecipado do Iraty da competição – dois abandonos de jogos significa a exclusão automática do campeonato. O time, que não pode contar com os dois estádios (Abrahm Nagib Nejm e Emílio Gomes) da cidade por falta de laudos, vive dificuldade financeira e ainda teve a sede arrombada durante o fim de semana. Foram levados 12 registros de jogadores e 12 carteiras de trabalho dos atletas que seriam registrados na Federação para as disputas da Segundona.

A 1ª rodada

Na primeira rodada, o Iraty se mostrou competitivo. Saiu atrás do placar em Francisco Beltrão, virou para 2 a 1, sofreu a virada, empatou em 3 a 3 e depois viu o União marcar mais uma vez para fechar o jogo em 4 a 3. Os demais resultados foram São-Joseense 2×1 Nacional, Prudentópolis 1×0 Rolândia, Paranavaí 0x0 Batel e PSTC 1×5 Apucarana. Nesse último jogo, aliás, ocorreu a primeira notícia inusitada da Segundona 2019.

Goleiro?

Com apenas 14 jogadores disponíveis para a partida – 11 titulares e 3 reservas, sendo um goleiro -, o PSTC precisou mandar o goleiro reserva, Robson Nascimento, para a linha. E foi justamente ele quem fez o único gol do time da casa, em Cornélio Procópio, na derrota por 5 a 1 para o Apucarana.

A 2ª rodada

Sem Iraty x Prudentópolis, a 2ª rodada do turno único da Segunda Divisão do Paranaense de Futebol terá apenas quatro jogos nesta quarta-feira: Batel x Apucarana (15h30), Paranavaí x Nacional (15h30), Rolândia x São Joseense (15h30) e União x PSTC (20h).