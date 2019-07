Panorama esportivo do dia 09 de julho de 2019

Mais Japs I

Após quatro dias de competições, Palotina se despediu no domingo (7) com um “até breve” da comunidade esportiva que esteve disputando em sua casa a fase regional dos 62º Jogos Abertos do Paraná da Divisão B. O “até breve” é porque já no próximo fim de semana muitas equipes voltam para definir os últimos títulos e as vagas para representar a região na fase final dos Jogos de 23 a 29 de agosto, em Ivaiporã. Nesse primeiro fim de semana, bolão masculino, com Marechal Cândido Rondon, e feminino, com as donas da casa, e a bocha masculina, com Medianeira, conquistaram os títulos. A partir da próxima sexta-feira (12), o futsal inicia as quartas de final do certame com oito jogos já na sexta-feira para apontar os semifinalistas.

Mais Japs II

As únicas cidades que terão dois times nas semifinais do voleibol disputados na fase regional dos Jogos Abertos do Paraná em Guaraniaçu são Cascavel e os donos da casa. Cascavel conseguiu a classificação sem perder set, enquanto Guaraniaçu teve o time masculino com 100% de aproveitamento e as meninas tiveram apenas uma derrota justamente para as cascavelenses. As semifinais no voleibol programadas para a tarde de sábado (13) são as seguintes:

Cascavel x Boa Vista da Aparecida – M

Guaraniaçu x Corbélia – M

Cascavel x Santa Tereza do Oeste – F

Catanduvas x Guaraniaçu – F

Liga das Nações

A comissão técnica da seleção brasileira masculina de vôlei cortou o central Maurício Souza da Fase Final da Liga das Nações. O jogador se contundiu na última partida do Brasil pela fase classificatória e o campeão olímpico Éder ocupará a vaga entre os centrais. O Brasil encerrou a fase de classificação na primeira posição do ranking, com 39 pontos após 14 vitórias e uma derrota. Na Fase Final, a seleção comandada pelo técnico Renan terá Polônia e Irã como adversários – nos dias 10 e 12 de julho – na busca por uma vaga na semifinal.

Fatalidade

Um torneio amador de futsal, no interior do Piauí, terminou em tragédia. Durante partida entre Tradição e Tubarel, válida pela primeira fase do Campeonato Intermunicipal de Arraial, Francisco André Lima foi sacado do banco de reservas, passou mal com apenas dois minutos em quadra e morreu após sofrer uma crise de convulsão dentro de quadra. O atleta de 21 anos recebeu atendimento ainda no local, foi transferido para o hospital da cidade, mas não resistiu e veio a óbito.