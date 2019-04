Panorama esportivo do dia 09 de abril de 2019

Na Série D

Sem entrar em campo no fim de semana, o FC Cascavel teve a garantia da confirmação da vaga na Série D do Brasileiro em 2020. É que o único que ameaçava a classificação era o Rio Branco, caso vencesse a Taça Dirceu Krüger. O time de Paranaguá, entretanto, foi derrotado pelo Athletico na semifinal, por 3 a 0, domingo, e se despediu do Estadual. Já o Furacão avançou à decisão da 2ª Taça, na qual enfrentará o Coritiba, que na outra semi venceu o Londrina por 2 a 1. A decisão, em jogo único, será amanhã, às 21h30, na Arena da Baixada.

Mais definições

Aliás, com o encerramento da fase semifinal da Taça Dirceu Krüger, todas as vagas classificatórias do Paranaense 2019 foram definidas. Além de FC Cascavel, melhor na classificação dentre as equipes que não têm vagas em divisões superiores do Campeonato Brasileiro, o Toledo, campeão da 1ª Taça, disputará a Série D em 2020. Já Toledo (campeão da 1ª Taça), Athletico e Coritiba, maiores pontuadores do campeonato, garantiram vaga na Copa do Brasil 2020.

Stand by

Já o Rio Branco aguarda a definição sobre a realização ou não da Taça FPF, que terá arbitral no dia 9 de maio. Caso a competição novamente não ocorra, o Leão da Estradinha também garantirá vaga a Série D pela campanha do Estadual.

Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2020 ainda terá outras equipes do Paraná, mas elas só serão confirmadas com o término dos demais estaduais Brasil afora, além de outras competições. O Paraná Clube e o Londrina deverão entrar pelo ranking da CBF. Já o Operário depende de outras situações, como, por exemplo, ser campeão da Série B este ano ou que o Athletico vá para a Libertadores e Coritiba ou Tubarão vençam a Série B.

48 horas

O Athletico viverá uma situação inusitada, mas não inédita, nesta semana. O Furacão atuará hoje pela Libertadores e amanhã pelo Paranaense. A Justiça Desportiva brasileira determina um intervalo de 48h entre um jogo e outro para descanso dos jogadores. Entretanto, como o Rubro-Negro utiliza elencos distintos nas duas competições, não há irregularidade nem necessidade de alteração de datas dos jogos deste meio de semana.