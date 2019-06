Panorama esportivo do dia 04 de junho de 2019

Liga Futsal

Os times paranaenses mostraram, no fim de semana, que estão preparados para enfrentar de igual as principais equipes do salonismo brasileiro. Destaque maior para o Marreco, que fora, por 4 a 2, de casa impôs ao Carlos Barbosa a primeira derrota na competição. De quebra, derrubou o líder para a segunda posição. Quem poderia ter comemorado era o vice-líder Magnus, mas a toda poderosa equipe de Sorocaba (SP) foi derrotada em casa pelo Cascavel, por 3 a 2, de virada. Melhor para o Tubarão, que goleou o Blumenau por 5 a 1 no duelo catarinense pela Liga e assumiu o topo da classificação.

Classificação

O novo líder da Liga Futsal tem 18 pontos, contra 17 do Carlos Barbosa e 16 do Magnus, que agora está empatado com o Corinthians na pontuação. Já o Atlântico, que goleou o Foz Cataratas por 5 a 0 e não deixou o fim de semana dos paranaenses ser perfeito na competição, fecha o top 5 da classificação, com 13 pontos.

Paranaenses

O Campo Mourão, que se reencontrou com as vitórias ao aplicar 5 a 3 no Jaraguá em Santa Catarina, é o sexto colocado, com 12 pontos, empatado com o Foz Cataratas, sétimo pelos critérios de desempate. O Marechal, que também venceu na rodada – 2 a 1 sobre a Intelli/SP, em casa – é o 9º e o Cascavel é o 10º, ambos com 9 pontos. O Pato, 15º com 7, fechará a rodada amanhã, em casa, contra o Minas (17º, com 6).

7ª rodada

A 7ª rodada da Liga Nacional de Futsal será aberta quinta-feira (6) com Foz Cataratas x Carlos Barbosa, às 20h15. Na sexta (7), o Marechal visitará o São José em São Paulo; no sábado o Cascavel receberá o Joaçaba e o Marreco o Joinville; e no domingo o Campo Mourão receberá o Corinthians.

Ginástica

Foi uma experiência muito positiva, especialmente para as mais novas, que estão estreando na modalidade, a primeira etapa da 14ª Copa Oeste de Ginástica Rítmica, realizada na última sexta-feira (31), no ginásio de esportes do Sesi, em Toledo. A competição reuniu um total de 59 atletas, de diversas categorias, representando equipes dos municípios de Toledo, Marechal Cândido Rondon e Cascavel. Pais, atletas das escolinhas e incentivadores da modalidade lotaram uma das arquibancadas do ginásio para torcer pelas meninas.