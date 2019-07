Panorama esportivo do dia 03 de julho de 2019

Bolão

A segunda rodada do 14º Campeonato Costa Integração Costa Oeste de Bolão Masculino aconteceu no fim de semana em Capitão Leônidas Marques e contou com a participação das equipes de Nova Prata, Guaraniaçu, Capitão e Cascavel representada pelo Clube Comercial. No próximo dia 27 de julho as equipes voltam a se enfrentar para disputar a terceira rodada da competição. Os jogos serão em Guaraniaçu.

Confira os resultados:

1º Lugar: Capitão Leônidas Marques, com 1.425

2º Lugar: Clube Comercial, com 1.423

3º Lugar: Guaraniaçu, com 1.416

Atletismo

Alana Maranhão foi encontrada morta em casa, em Paranavaí, no Paraná, no último domingo. Ela tinha 18 anos e competia no lançamento de dardo. Segundo o IML (Instituto Médico-Legal), a jovem foi encontrada com sinais de enforcamento.

Liverpool

Depois da temporada apagada no Barcelona, Philippe Coutinho pode voltar ao clube inglês. Ao menos é o que diz o jornal inglês “Daily Mirror”. Provável negociação de Neymar com o Barça pode facilitar o retorno do meia.

Arsenal

Os Gunners monitoram Wilfried Zaha e pretende oferecer 45 milhões de euros (R$ 196 milhões) ao Crystal Palace para conseguir a contratação do atacante marfinense. A informação é da “Sky Sports”.

Santos

O Peixe anunciou o meia Evandro, ex-Atlético e Palmeiras. O jogador de 32 anos chegou de graça após o fim do vínculo com o Hull City, da segunda divisão da Inglaterra. Contrato até julho de 2020.

Internazionale

Após a eliminação da Copa América, o zagueiro uruguaio Diego Godín foi anunciado como novo jogador do clube de Milão. O defensor chega à Inter após nove temporadas com a camisa do Atlético de Madrid.

Juventus

Sem custos, a gigante italiana acertou a contratação de Adrien Rabiot, ex-PSG. O meia francês de 24 anos assinou por quatro temporadas.