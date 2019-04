Panorama Esportivo do dia 03 de Abril de 2019

Da Juventude

A notícia que já era esperada pelos gestores esportivos da cidade e aguardada há cerda de três meses pela comunidade foi dada ontem: Cascavel será sede regional dos Jogos da Juventude. A confirmação partiu do COB (Comitê Olímpico do Brasil), que realiza a competição. O presidente da entidade, Paulo Wanderley Teixeira, ligou para o prefeito Paranhos para anunciar a escolha, por volta do meio-dia.

Força tarefa

A confirmação não chegou a pegar de surpresa os diretores da Fundação de Esporte e Cultura e da Secretaria de Cultura e Esporte, que desde dezembro mantinham conversas com representantes do COB a fim de conhecer o caderno de encargos e se preparar para receber a competição.

In loco

Na última semana de fevereiro, o gerente de esporte estudantil, André Mattos, e o supervisor de esporte estudantil do COB, Arthur Correa, estiveram em Cascavel para conhecer a estrutura esportiva do município, e confirmar o apoio governamental aos Jogos e a disponibilidade de tarifa da rede hoteleira. Cascavel pleiteava com Joinville (SC) a sede da Regional Amarela (Sul/Sudeste/GO/MS), que será realizada de 2 a 6 de setembro e deverá reunir 1,5 mil pessoas para as disputas nas modalidades de basquete, handebol, futsal e voleibol.

Números

Para receber os Jogos, Cascavel deverá dar o transporte às delegações como contrapartida, despesa estimada em R$ 250 mil. Já o COB deixará na cidade cerca de R$ 800 mil, com hospedagem das delegações, enquanto a estimativa da Fundação Municipal de Esporte e Cultura é de que os participantes movimentem cerca de R$ 2 milhões no comércio local.

Fase Nacional

Outra cidade que aguardava uma boa notícia do COB era Foz do Iguaçu, que pleiteava a Fase Nacional dos Jogos da Juventude, mas que viu Blumenau (SC) levar a melhor na disputa, que contava também com Poços de Caldas (MG) e Natal (RN). A Fase Nacional está marcada para ocorrer de 16 a 30 de novembro e reunir mais de 6 mil atletas de 12 a 17 anos de idade. Somando equipes de arbitragem, dirigentes e pessoal de apoio das delegações, o evento deverá reunir 10 mil em Blumenau.