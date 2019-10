Panorama esportivo do dia 02 de outubro de 2019

Técnico novo

Melhor equipe do interior do Estado no Paranaense de Futebol 2019, o Toledo apresentará nesta quarta-feira (2) o seu comandante para a próxima temporada, em evento marcado para as 9h na sede da equipe, em frente ao Estádio 14 de Dezembro. Este ano, o Toledo faturou a Taça Barcímio Sicupira Jr ao vencer o Coritiba no Couto Pereira na final e depois terminou o campeonato como vice-campeão, ao ser derrotado nos pênaltis pelo Athletico na Arena da Baixada.

Ginástica Rítmica

A equipe de GR de Toledo participa de 2 a 6 de outubro, no Distrito Federal, em Brasília, do Campeonato Brasileiro Individual de Ginástica Rítmica nas categorias Pré-Infantil e Juvenil. A competição reúne as melhores ginastas do país. A equipe de Toledo contará com atletas nas duas categorias e vai em busca de mais medalhas. “Estamos treinando bastante, tanto no juvenil como no pré-infantil. As duas equipes estão bem preparadas e esperamos que tragam bons resultados”, comentou a técnica Gracieli Morais, que seguiu para Brasília, juntamente com as demais atletas, nesta terça-feira,1º, no final da tarde.

Canoagem

A Associação de Moradores do Bairro Caravelle, em Cascavel, será ponto de encontro de esportistas e representantes da sociedade civil interessados no fortalecimento da localidade. É que neste domingo (6) haverá na associação um almoço à base de churrasco para marcar a posse e o início da nova diretoria da Associação de Moradores (Rua José do Patrocínio, ao lado da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes), localizada às margens do Lago Municipal, onde o CRC (Clube de Regatas Cascavel), equipe dos atletas olímpicos Ana Paula Vergutz e Vagner Souta Jr, treina diariamente. Em forma de parceira, a sede da Associação de Moradores será um novo lugar para o CRC realizar eventos e reuniões. Os ingressos para o almoço custam R$ 25 e podem ser adquiridos com Sueli, pelo fone 99853-7461.