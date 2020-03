Panorama esportivo: Coronavírus, América do Sul e Eventos adiados

Coronavírus

O surto mundial de coronavírus já causa prejuízo ao calendário esportivo na Europa e na Ásia, onde campeonatos foram adiados ou eventos são realizados sem a presença de público. Nesse segundo caso, atletas têm se posicionado criticamente, dizendo que as partidas com portões fechados não fazem sentido, pois jogam “para o torcedor”, ou explicitando que não querem jogar e correr risco de infecção apenas “para entreter os outros”.

Frases

Na Itália, onde o país todo está “fechado”, em quarentena, o campeonato nacional de futebol só voltará a ter partidas após o dia 3 de abril. Atacante do Brescia, Balotelli foi um dos que incentivaram a medida: “[não suspender o Italiano] por quê? Para divertir alguém? Ou para não perder dinheiro?”. Nos Estados Unidos, onde o surto de coronavírus também preocupa, a discussão é sobre a NBA ter jogos sem a presença de público. “Não vou jogar. Precisamos de torcedores. É por eles que jogo. Não é pelos meus companheiros. Jogo pelos torcedores. É sempre para eles. Se apareço em um ginásio e não tem torcedores na arquibancada eu não vou jogar. Eles que tomem a medida que tenham que tomar”, criticou o astro LeBron James.

América do Sul

Na América do Sul, o coronavírus ainda é mais alardeado do que preocupa, mas já “chegou chegando”. No Paraguai, o governo suspendeu aulas, eventos de grande público, inclusive reuniões religiosas, e mandou fechar cinemas e teatros. Sediada na capital Assunção, a Conmebol aguarda decisão da Fifa sobre o adiamento dos jogos de março das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo Catar 2022. A CBF monitora a situação e também espera a posição oficial da federação internacional. Uma das preocupações é com o deslocamento da maioria dos atletas convocados para as partidas, já que atuam por clubes europeus.

Eventos adiados

Na última segunda-feira (9), a Fifa anunciou o adiamento das rodadas de março e junho das Eliminatórias da Ásia. A Fifa e a Confederação de Futebol da Ásia também decidiram adiar o continental de futsal e o confronto entre Coreia do Sul e China pelo qualificatório do futebol feminino para Tóquio 2020. Na América do Sul, as eliminatórias estão marcadas para ocorrer de 26 a 31 de março.