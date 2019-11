Panorama esportivo 

Feminino

A Taça Cascavel de Futebol Suíço Feminino 2019 será definida neste domingo (3), na Arena Buenão. Às 16h, Só Marra e Feras FC abrem a programação com a disputa pelo terceiro lugar. Às 17h, será a vez de AABB/Toledo e TPM/Ótica Central decidirem o título. Em caso de empate no tempo normal nessas partidas, os vencedores serão definidos nos pênaltis.

Atletismo

Atleta veterano que leva o nome de Cascavel nas mais distintas provas de atletismo master, Geraldo Volmar Franco compete no Rio Grande do Sul neste fim de semana, no 15º Troféu Brasil de Atletismo Master. Ele disputará a competição com apoio de Vetrasa Caminhões, Radiadores Fórmula 1 e Mecânica Baroni.

Bigode

Um dia depois de ser derrotado em casa, nos pênaltis, para o Corinthians e dar adeus à chance de disputar o título da Copa do Brasil de Futsal, o Marreco anunciou, sexta-feira (1º), a saída de Paulinho Gambier do comando técnico. No mesmo dia, anunciou Sérgio Luiz Schiochet, o Serginho Bigode, que ex-jogador, na década de 80, e treinador da seleção brasileira de futsal, de 2014 e 2016. Ele será apresentado nesta segunda-feira (4) e iniciará a preparação para as quartas de final da LFP, contra o Foz Cataratas, e semifinais da Série Ouro, contra o Dois Vizinhos. Apenas os duelos pelo Paranaense têm datas definidas: 9 e 23 de novembro – a outra semi será entre Umuarama e Foz Cataratas, no dias 11 e 22.

Paraná

O Paraná Clube poderá ter até quatro mudanças para o jogo com o América-MG, terça-feira (5), em Minas Gerais. O zagueiro Rodolfo, suspenso, é baixa certa. Já na lateral direita a dúvida é entre o ofensivo Léo Príncipe, com João Pedro na cobertura, e o defensivo Sciola, com Bruno Rodrigues mais solto no meio de campo, setor que tem o meia Fernando Neto como dúvida. O jogo, na Arena Independência, será às 20h30 e válido pela 33ª rodada da Série B. O Tricolor é o sexto colocado com 47 pontos.