Panorama do dia 26 de outubro de 2019

Viola Lindeira

O Projeto Viola Lindeira realiza neste sábado (26) ensaio aberto à comunidade de Nova Santa Rosa. A apresentação será no Teatro Municipal às 14h30 e reunirá alunos de Terra Roxa, Entre Rios do Oeste, Pato Bragado, São José das Palmeiras, Mercedes, Guaíra, Marechal Cândido Rondon e Mundo Novo. Uma das prioridades do projeto é atender família em situação de vulnerabilidade social e contribuir para a formação de orquestras de viola nos 16 municípios lindeiros ao Lago de Itaipu.

Pavimentação no fim

A obra de pavimentação poliédrica na estrada que liga o Distrito de Novo Três Passos, em Marechal Cândido Rondon, até o limite com Quatro Pontes está na reta final. O trecho deverá ser liberado para tráfego de veículos dentro dos próximos dias. Simultaneamente estão sendo executadas obras de pavimentação em outras sete localidades, sendo: trechos I e II da Linha Flor do Oeste, na estrada que liga Curvado a Novo Horizonte, Boa Vista, Guará, São Cristóvão e Cinco Cantos.

Sem plástico

O Núcleo ODS Toledo (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) faz na próxima terça-feira (29) o lançamento da campanha “Too Sem Plástico: Colabore, inspire e compartilhe essa ideia”. A iniciativa tem o objetivo sensibilizar a comunidade sobre os impactos da poluição plástica e conscientizar a população de Toledo sobre a importância do descarte correto de resíduos não biodegradáveis e a redução do uso de materiais descartáveis.

Astronomia e Astronáutica

A Escola Municipal Theofânio Agapito Maltezo, de Cafelândia, foi mais uma vez premiada na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Neste ano, a escola bateu o recorde com 108 alunos premiados. “Nossos alunos se dedicaram muito neste projeto e no ano que vem estaremos de volta, confiantes em bater mais um recorde da nossa escola”, destacou a professora Lucilene Zanotto Drachler, responsável pelos projetos.

Rio + limpo

A Prefeitura de Guaíra convida a comunidade a participar neste sábado (26) da Ação do Rio + Limpo. O objetivo é fazer um mutirão de limpeza das margens do Rio Paraná que banham o Parque Nacional de Ilha Grande. Essa ação, realizada todos os anos, é fundamental para a retirada do lixo jogado diariamente nas margens dos rios. A saída será às 7h30 do Porto do Cano. Também neste sábado a Secretaria de Saúde estará com atendimento especial para A realização de exames preventivos do câncer de mama e de colo do útero nas Unidades básicas Eletrosul, Santa Paula e do Distrito Doutor Oliveira Castro.

Usina em Anahy

O prefeito de Anahy, Carlos Antônio Reis, acompanhado de autoridades, visitou o canteiro de obras da Usina no Rio Sapucaí, que está sendo construída na Fazenda do Salto. Quarenta pessoas estão envolvidas no trabalho para que o gerador fique pronto no início de 2021. Até lá, serão gerados 120 empregos. “São mais de R$ 40 milhões investidos nessa usina. Acompanho de perto a movimentação em nosso comércio local, restaurantes, postos de gasolinas, lanchonetes, todos têm a ganhar”, disse o prefeito.