Panorama regional do dia 22 de outubro de 2019   

Ônibus Lilás

O Município de Nova Santa Rosa receberá no dia 6 de novembro o Ônibus Lilás com o objetivo de prestar atendimento personalizado e informar às mulheres sobre seus direitos. No local também será oferecido atendimento em diversas áreas: assistência social, orientação psicológica, orientação jurídica e segurança pública, além da realização de teste rápidos (HIV, sífilis e hepatite B e C). É importante ressaltar que cada mulher receberá atendimento especializado, individual e sigiloso garantindo a privacidade.

Nova rodoviária

As obras da nova estrutura do Terminal Rodoviário de Braganey seguem em ritmo acelerado. O antigo prédio foi condenado e demolido e agora a população vai contar com uma rodoviária nova que atende toda a demanda do município com tranquilidade e conforto.

Seleção

A Prefeitura de Serranópolis do Iguaçu está com inscrições abertas até o dia 25 para PSS (Processo Seletivo Simplificado) para os cargos de nutricionista e psicólogo. Os salários são de R$ 3.253,67. Mais informações podem ser obtidas no edital disponível em http://bit.ly/2MYyod1.

Rematricular

A Secretaria de Educação de São José das Palmeiras informa que o período de matrículas e rematrículas para o Centro Municipal de Educação Infantil Professora Luciana Brum começou segunda-feira (21) e vai até 18 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, na sala da Secretaria de Educação. Informações podem ser obtidas pelo telefone (45) 3259-1580.

Viola Caipira

Santa Terezinha de Itaipu passará a contar com uma novidade a partir de sexta-feira (25): a Orquestra Municipal de Viola Caipira. Formada por jovens da cidade, com idade de 12 a 18 anos, a orquestra chega com o propósito de perpetuar a música raiz e fortalecer ainda mais a cultura, fazendo com que o novo e o antigo se fundam. O lançamento será às 19h30 no Ciami (Centro Integrado de Apoio à Melhor Idade), gratuito.

Limpeza para Finados

A Prefeitura de Missal definiu o prazo para lavagem de jazigos e capelas no Cemitário Municipal. A limpeza normal de túmulos pode ser feita até o dia 31 de outubro, que é feriado no Município. O prazo para reformas com concreto e terra e construção de jazigos e capelas vai até 25 de outubro. Na véspera do feriado de Finados, quinta-feira (1º), será permitida apenas a ornamentação dos túmulos, já que neste dia muitas pessoas antecipam a visita ao cemitério.

Ler é aprender

A Semana do Livro e da Biblioteca começa nesta quarta-feira (23) em Maripá com atrações que vão desde a contação de histórias, exposições, cinema, sarau, até balcão de troca de livros e gibis, entre outras. A programação segue até 29 de outubro na Biblioteca Pública. Já as inscrições para o Concurso Cultural “O valor e a importância da leitura em minha vida” terminam nesta terça-feira (22). O concurso é um convite para que a população reflita sobre o tema e escreva uma frase de própria autoria, concorrendo a livros como premiação.

Novas instalações

A Prefeitura de Vera Cruz do Oeste entregou as novas instalações da Escola Municipal de Campo Castelo Branco. Com instalações modernas e confortáveis para os alunos terem boas condições de aprendizado, a nova escola conta com biblioteca, brinquedoteca, sala de vídeo e de informática, mobiliário novo e espaço adequado para sala dos professores e demais atividades.