Pan: Toledo recebe seleção da Venezuela

Toledo – A seleção de ginástica rítmica da Venezuela escolheu Toledo para a uma última preparação e adaptação para os Jogos Pan-Americanos de Ginástica Rítmica que ocorrem de 2 a 5 de agosto em Lima, no Peru. A equipe, formada por atletas do conjunto e individual, permanece até 28 de julho para treinamentos intensivos.

As ginastas treinam diariamente – incluindo preparação física, balé e repetição das séries – no ginásio do Sesi, de manhã e à tarde.

A equipe venezuelana está ansiosa para participar dos Jogos Pan-Americanos, mas sabe que será uma tarefa árdua. Enquanto outras equipes participaram de copas mundiais visando à preparação para o Pan, a vinda da equipe venezuelana a Toledo foi a única experiência internacional das atletas neste ano.

Entre as 21 atletas classificadas em 2018 para o Pan, a Venezuela ficou em décimo lugar no individual. No conjunto, entre seis classificados para a final, a equipe ficou na quinta posição. De Toledo, a equipe segue para o Peru no dia 28 de julho.