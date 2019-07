Pan: Atletas do Time Brasil começam a desembarcar em Lima

Lima – O COB (Comitê Olímpico do Brasil) já está em Lima acertando todos os detalhes para a chegada dos atletas do Time Brasil que disputarão os Jogos Pan-Americanos. Daqui a alguns dias, a capital peruana receberá as principais estrelas da maior festa esportiva do continente.

As equipes masculina e feminina de ginástica artística são as primeiras a desembarcar no Peru, neste sábado (20). No domingo (21) chegam quase 120 atletas de nove modalidades: basquete 3×3, boliche, handebol (seleção feminina), levantamento de pesos, patinação artística, pentatlo moderno, rugby de 7, squash e vôlei de praia.

O Time Brasil foi inscrito na competição com 487 atletas, sendo 251 homens e 236 mulheres, em 49 modalidades. Essa será a maior delegação brasileira do atual ciclo olímpico, com quase 800 pessoas no total.

A abertura dos Jogos Pan-Americanos será no dia 26, mas, antes disso, os brasileiros já têm um compromisso marcado. A Cerimônia de Boas-Vindas da delegação brasileira na Vila será no dia 24, às 11h.

O principal objetivo do COB é classificar o maior número de atletas e modalidades para Tóquio 2020. Ao todo, 22 modalidades esportivas garantirão vagas diretas para os Jogos Olímpicos ou contarão pontos para o ranking mundial, classificatório para Tóquio.

Handebol, hipismo adestramento, hipismo CCE, hipismo saltos, nado artístico, pentatlo moderno, polo aquático, saltos ornamentais, surfe, tênis, tiro com arco, tiro esportivo e vela (Laser Standard e Laser Radial) são as modalidades com classificação direta para Tóquio.

As demais são atletismo, basquete, hóquei – em que o Brasil não estará na disputa -, karatê (kata), karatê (kumitê), natação e levantamento de pesos.