Pan 2019: Medalhas são apresentadas

Lima – A organização dos Jogos Pan-Americanos de 2019 e a SNMPE (Sociedade Nacional de Minério, Petróleo e Energia) apresentaram oficialmente as medalhas de ouro, prata e bronze que serão entregues aos atletas vencedores no Pan e no Parapan de Lima. O Pan ocorre de 26 de julho a 11 de agosto e o Parapan de 23 de ago a 1º de setembro.

Com símbolos do Peru talhado, elas pretendem exaltar a peruanidade e resgatar um pouco da história do país.

Nas medalhas estão talhadas as imagens da Pedra de 12 ângulos de Cusco, a fortaleza de Kuélap de Chachapoyas e a figura do Candelabro de Ica.

Nas do Parapan, o motivo é o Templo de Pachacamac.

Ao todo, a SNMPE fabricou 3.028 medalhas para os Jogos Pan-Americanos e 1.913 para os Jogos Parapan-Americanos. O ouro usado é 24 quilates, a prata é 950, e as medalhas de bronze são feitas de cobre.

800 brasileiros

Os Jogos Pan-Americanos começam dia 26, mas o evento já começou para o COB (Comitê Olímpico do Brasil). Onze profissionais estão em Lima há duas semanas e são responsáveis pela preparação das malas com cerca de 50 mil peças de uniformes da Peak, patrocinadora oficial do COB, que serão distribuídas para quase 800 integrantes da delegação nacional.

Além da Vila Pan-Americana, os atletas brasileiros ficarão espalhados por outras seis bases no Peru. Em Callao, ficarão boxe, taekwondo e wrestling. Huacho será a sede do remo e da canoagem velocidade. Esqui aquático, wakeboard e maratona aquática ficarão em Bujamas. Paracas será a casa da vela, enquanto Lunahuaná, da canoagem slalom. Haverá suporte do COB em todos os locais.

Em Lima, o principal objetivo do COB é classificar o maior número de atletas e modalidades para Tóquio 2020. Ao todo, 22 modalidades esportivas distribuirão vagas para os Jogos Olímpicos ou contarão pontos para o ranking mundial, classificatório para Tóquio: atletismo, badminton, basquete, saltos ornamentais, hipismo saltos, hipismo adestramento, hipismo CCE, hóquei – em que o Brasil não estará na disputa -, karatê (kata), karatê (kumitê), nado artístico, natação, pentatlo moderno, levantamento de pesos, surfe, taekwondo, tênis, tênis de mesa, tiro esportivo, tiro com arco, vela e polo aquático.