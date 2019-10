Palmeiras vence o São Paulo e segue na cola da liderança do Brasileirão

Sem qualquer dificuldade, o Palmeiras recebeu o São Paulo na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque, e saiu de campo com a vitória por 3 a 0. O resultado, inclusive, poderia ter sido maior, diante da superioridade mostrada no duelo, o que fez os palmeirenses nas arquibancadas gritarem até “olé” – com merecimento, diga-se de passagem. Os gols, marcados por Bruno Henrique, Felipe Melo e Gustavo Scarpa, fazem o time comandado por Mano Menezes seguir na cola da liderança da competição.

Com o resultado, o Palmeiras chega a 60 pontos, na vice-colocação do Campeonato Brasileiro, a sete pontos do Flamengo, atual líder que faz o jogo da rodada nesta quinta, contra o Goiás. O São Paulo permaneceu com 49 pontos, em quarto lugar. Ambas as equipes voltam a campo pela competição no sábado – enquanto o Verdão recebe o Ceará, o Tricolor visita a Chapecoense