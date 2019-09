Palmeiras vence o Cruzeiro e sobe para a vice-liderança do Brasileirão

O Palmeiras é o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado (14), o Verdão recebeu o Cruzeiro no Allianz Parque e venceu por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique, em duelo válido pela 19ª rodada. O resultado deixa a equipe paulista na segunda colocação, com 39 pontos. Já o time de Belo Horizonte aparece em 16º, com 18.

Foram mais finalizações para o Cruzeiro (6 a 5) e mais posse de bola para o Palmeiras (62% a 38%). Mas quem se deu bem na etapa inicial foi o time da casa. No entanto, foi a Raposa que começou melhor, quase abrindo o marcador com Pedro Rocha e David. Mas Weverton salvou o Verdão que, por sua vez, reagiu. Ficando mais tempo com a posse de bola, Bruno Henrique aproveitou sobra e mandou no canto direito de Fábio para abrir o placar aos 45 minutos de jogo.

A etapa final foi um pouco menos movimentada. É bem verdade que o Verdão poderia ter ampliado em pelo menos três oportunidades, com Dudu, Felipe Melo e Gustavo Scarpa. Na última, o goleiro Fábio fez grande defesa. No decorrer do embate, o Alviverde controlou as ações e faturou o triunfo em casa.