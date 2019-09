Palmeiras vence Fortaleza fora de casa e segue na cola do Flamengo

O Palmeiras segue o bom momento no Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando fora de casa, diante do Fortaleza, no estádio Castelão, o Verdão conquistou a vitória com o gol solitário de Willian.

Com o triunfo, o Verdão segue na cola do líder Flamengo, apenas três pontos atrás da equipe carioca. Os comandados do técnico Mano Menezes foram a 42 pontos conquistados, enquanto o Rubro-Negro tem 45. O Fortaleza permaneceu com 22 e ocupa a 14ª posição.

+ Confira a tabela completa da Série A do Brasileirão

O jogo

Fortaleza e Palmeiras fizeram um primeiro tempo muito disputado. Apesar disso, poucas chances reais de gol foram criadas por ambas as equipes. Aos 18, o Fortaleza chegou com Edinho, que arriscou um chute de longe. A bola, no entanto, subiu muito e foi para fora.

O Palmeiras, por sua vez, assustou aos 38 minutos, quando Gustavo Scarpa cruzou uma bola venenosa para dentro da área. Porém, o goleiro Marcelo Boeck saiu e deu um soco na bola, afastando o perigo de dentro da área do Leão.

Na segunda metade do jogo, não demorou muito para o Palmeiras abrir o marcador no Castelão. Scarpa bateu escanteio, e a bola desviou em Tinga, sobrando limpa para Willian. O atacante bate para o gol e estufa das redes do Tricolor: 1 a 0

A partir daí, o jogo ficou lá e cá. O Fortaleza teve boa chance empatar aos 33, quando Juninho cobrou falta direto para o gol, rasteiro, mas viu a bola ir para fora. O Verdão conseguiu segurar o resultado até o apito final e garantiu os três pontos.