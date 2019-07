Palmeiras tenta não ser surpreendido em decisão de vaga com Godoy Cruz

São Paulo – O Palmeiras recebe o Godoy Cruz nesta terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Após o empate por 2 a 2 na Argentina, a equipe de Felipão entra em campo com “uma mão na classificação”. Afinal, basta não ser derrotado em seus domínios. Empate sem gols ou por 1 a 1 classificam o Verdão às quartas de final, ao passo que os visitantes precisam vencer ou empatar a partir de 3 a 3 para avançar de fase. Quem passar vai enfrentar o vencedor do duelo entre Grêmio e Libertad.

Apesar da situação aparentemente confortável e com mais de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente, o Palmeiras vai para o jogo pressionado após cinco jogos sem vitória, o que provocou protestos da torcida depois do empate (1 a 1) com o Vasco no fim de semana, pelo Brasileirão.

Antes, o time alviverde havia empatado com o Godoy Cruz, perdido para o Ceará (2 a 0) pelo Brasileirão e eliminado da Copa do Brasil pelo Internacional (5 a 4, nos pênaltis), e empatado com o São Paulo (1 a 1).

Esta noite, o Verdão entra em campo com Werverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Goméz e Diego Barbosa; Felipe Melo e Bruno Henrique; Dudu, Raphael Veiga e Willian; Borja.

Mais jogos

Mais duas equipes brasileiras têm compromisso hoje por competições continentais, ambas em casa. Ainda pela Libertadores, Cruzeiro e River Plate se enfrentam pela volta das oitavas de final às 19h15, no Mineirão, depois de empatarem sem gols na ida, na Argentina. Quem vencer enfrentará Cerro Porteño ou San Lorenzo. Já pela Copa Sul-Americana, o Fluminense recebe o Peñarol às 21h30, no Maracanã, com a vantagem de ter vencido o jogo de ida das oitavas de final por 2 a 0, no Uruguai. Quem avançar enfrentará Corinthians ou Montevideo Wanderers.