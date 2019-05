Palmeiras segue firme no topo da série A

Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrentou o Santos, no Pacaembu, e conquistou uma importante vitória para se manter na liderança da competição. Neste sábado (18), o Verdão venceu o Peixe por 4 a 0 e confirmou o embalo na Série A: foi a terceira vitória consecutiva da equipe comandada por Felipão.

Com o resultado, o Palmeiras agora soma 13 pontos na tabela de classificação. O Santos, com dez, aparece no quarto lugar.

O jogo

O Palmeiras iniciou o jogo completamente ofensivo. Em apenas três minutos, a equipe mandante já tinha duas finalizações. E, logo aos cinco, Gustavo Gómez abriu o placar. Dudu cobrou falta pela esquerda direto na cabeça do zagueiro, que desviou para o fundo da rede: 1 a 0. Depois, aos nove, Zé Rafael acertou a trave. O Santos quase empatou aos 15, quando Soteldo cruzou para Lucas Veríssimo, que chutou cruzado à direita do gol de Weverton. O Verdão seguiu pressionando e ampliou aos 18. Dudu cruzou para Deyverson, que se antecipou a Aguillar de carrinho e fez 2 a 0.

O Verdão seguiu arrasador na volta do intervalo e fez o terceiro aos seis minutos. Raphael Veiga finalizou bem, a bola desviou em Aguillar e enganou Vanderlei: 3 a 0. Mesmo com a boa vantagem, o Palmeiras permaneceu com a marcação alta e criando boas jogadas de ataque. O Peixe tentou se reorganizar, mas não conseguiu reverter o placar. E, para fechar, Hyoran recebeu passe de Dudu e fechou a conta no Pacaembu: 4 a 0.