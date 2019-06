Palmeiras bate o Athletico e segue no topo do Campeonato Brasileiro

Com o resultado, o líder Palmeiras segue invicto na Série A, agora com 19 pontos. O Athletico, com dez, aparece na décima posição.

O jogo

Jogando em casa, o Palmeiras pressionou o time adversário nos primeiros instantes da partida e quase abriu o placar aos cinco minutos, quando Dudu recebeu de Lucas Lima e chutou com perigo. Depois, o Athletico melhorou a troca de passes e também criou boas chances. Aos 12, Nikão cobrou falta e obrigou o goleiro Weverton a fazer boa defesa. O jogo seguiu equilibrado, com mais duas boas oportunidades para cada lado. O Verdão quase marcou no cabeceio de Deyverson, que foi por cima do gol, e o Furacão ficou perto de ficar na frente no chute rasteiro de Nikão, que foi desviado pelo goleiro.

Na volta do intervalo, o Palmeiras criou as melhores chances de gol, mesmo com o Athletico tendo a maior posse de bola. Aos oito minutos, Dudu cruzou da direita, e a bola sobrou para Zé Rafael, que acabou chutando para fora. Depois, o goleiro Santos defendeu a finalização de Deyverson. Aos 32, Márcio Azevedo derrubou Dudu dentro da área, e o árbitro marcou o pênalti. Raphael Veiga cobrou no centro do gol para fazer 1 a 0 para o Verdão. O Furacão ainda teve chance de ampliar, aos 37, quando Léo Cittadini finalizou quase sem ângulo e viu Weverton fazer boa defesa.