Palcos estão sendo montados para as programações de virada de ano em Marechal Rondon

No lago municipal as atrações iniciam às 22h, com show de Eduarda Back, que em 2018 participou do The Voice Kids; na sequência se apresenta Walter Basso, que está comemorando 50 anos de carreira, com seus grandes sucessos, e que neste mês de dezembro gravou mais um DVD; e para finalizar a Banda Los Angeles L.A., que anima muitos eventos em toda a região e possui vasto repertório musical. Para a virada de ano, haverá show pirotécnico cenografado, de 8 a 10 minutos. “Será mais visual, com muitas cores, do que sonoro, por isso é denominado cenografado. É um verdadeiro espetáculo”, destacou o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Sérgio Marcucci.