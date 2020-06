Pacote de retomada do esporte no Paraná conta com dez ações

Curitiba – A Superintendência Geral do Esporte divulgou nesta semana, na terça-feira (9), um pacote visando à retomada do esporte e o apoio às entidades esportivas do Paraná. São dez ações que fazem parte de um planejamento pautado pelas novas metas estabelecidas pelo Governo do Estado nestes tempos de pandemia: fomentar a renda, empregos e ainda pôr em prática ações inovadoras, segundo o superintendente Helio Wirbiski, que apresentou o pacote em uma live, acompanhado pelo diretor de esporte, Cristiano d’El Rei.

E-GAMES

A primeira ação apresentada foi a Liga Escolar (e-games), que será uma competição realizada de modo remoto e em fases (classificatórias e finais). Ela será transmitida por uma plataforma online e as primeiras disputas estão previstas para o início de julho. A ideia é unir pais e filhos que estejam em casa neste período de isolamento social.

GESTÃO DO ESPORTE

Outra ação é a oferta de 300 vagas do curso de especialização em Gestão Pública do Esporte, que será à distância, gratuito e realizado em parceria entre Universidade Estadual de Ponta Grossa e Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. As inscrições começaram quarta-feira (10) e seguem até o dia 10 de julho.

MANUTENÇÃO DOS PROJETOS

Foi anunciado também que 170 entidades sociais e públicas, além de grande parte dos municípios paranaenses, receberão materiais para manutenção e aperfeiçoamento de projetos esportivos já existentes, por meio dos programas Educação Mais Esporte, Transforma Paraná e Paraná Mais Cidades.

PROESPORTE E BOLSAS

Outras ações dizem respeito ao investimento em programas de incentivo ao esporte. No Proesporte (Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte), o Governo do Estado vai investir R$ 8,5 milhões no Edital 2020 – que ainda será lançado. O Edital 2019, com aporte de R$ 8 milhões em renúncia fiscal, está em fase de homologação dos projetos inscritos. Já o investimento e o número de bolsas do programa Geração Olímpica estão mantidos. O aporte de R$ 4,75 milhões, distribuídos em 1.215 bolsas ofertadas em 2020, é o mesmo investido em 2019.

BOX

Outras ações

Dentre as outras ações divulgadas no pacote de retomada do esporte, apenas duas já são concretas, a ampliação do Verão Maior e a manutenção de cinco etapas dos Jogos Oficiais do Estado em 2020: Jogos Abertos Paradesportivos; Jogos Universitários; Jogos de Combate; etapa Lindeiros dos Jogos de Aventura e Natureza; e fase final da Divisão A dos Jogos da Juventude. A Superintendência Geral do Esporte também realiza planejamentos para a realização de competições conjuntas com as federações esportivas; para realizar apoio operacional em festivais esportivos regionais; e para realizar eventos nacionais e Internacionais no Estado em 2021. Vale ressaltar que as ações apresentadas dependem dos decretos e orientações do Governo do Estado e da Secretaria da Saúde. O monitoramento do avanço da pandemia é feito diariamente e ajustes, se necessários, serão tomados pela Superintendência do Esporte em conformidade a essas determinações.

PANORAMA ESPORTIVO

Retomada

Palavra da moda em tempos de pandemia, a “retomada” chegou ao esporte, depois de ser associada, principalmente, ao setor econômico. Por ela, depois de estabelecimentos comerciais, shoppings e locais de cultos religiosos estarem de volta ao funcionamento, os desportistas profissionais do futebol no Paraná retornaram às atividades na semana passada, criando a sensação de iminente reinício dos campeonatos. Entretanto, o retorno autorizado foi para treinos individuais. Coletivos e jogos ainda seguem vetados por conta da pandemia.

Na Europa

A gana de o esporte voltar o quanto antes ao que era normal antes dos tempos em que vivemos parece estar ligada com o reinício dos campeonatos na Europa, onde na Alemanha, em Portugal, na Espanha e na Itália, principalmente, as disputas de futebol estão de volta. Neste fim de semana, o tênis, que é um esporte individual, terá o retorno com o início de um torneio amistoso (Adria Tour) que contará com os principais nomes do mundo da modalidade, na região dos Balcãs. A Fórmula 1 também anunciou apenas na semana passada o início da temporada, para 5 de julho, na Áustria. Já a NBA anunciou que retornará dia 30 de julho.

Futsal

Por aqui, no futsal, que é um esporte amador, as incertezas são maiores do que as relacionadas ao futebol. Na Liga Nacional, a última reunião, no sábado passado (6), apontou que a competição deverá, mesmo, ter novo regulamento este ano, com os 21 clubes separados em três grupos regionalizados, tudo para diminuir as viagens e evitar a entrada em estados com realidades diferentes no estágio de infestação de covid-19. Ainda assim, para ser colocada em prática, a fórmula depende dos decretos municipais e estaduais relacionados à flexibilização da quarentena.

Confinamento?

A vontade incontrolável da volta do futebol no Brasil não é comungada pelo coordenador médico da CBF, Jorge Pagura. Ele quem está à frente da definição dos protocolos solicitados pela CBF a ser seguido pelos estados. “Essa ideia [confinamento dos atletas] surgiu na Europa, só que por lá eles estão no fim da temporada. Mas é inviável aqui para o Brasil. Nós temos mais de mil jogos pela frente no País… E vamos dizer que eu isolo todo mundo, testo dois dias antes de cada partida: não temos dinheiro para isso, nem testes suficientes. Talvez no final do campeonato estadual, isso dê certo, mas acho que ninguém está nadando em dinheiro para fazer isso”.