Pacientes com suspeita de dengue hemorrágica ganham alta médica do HU

A Secretaria Municipal de Saúde informou nesta segunda-feira (10) que as duas pacientes que estavam com suspeita de dengue hemorrágica (grave) tiveram alta médica do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) no domingo (09) .O HUOP realizou o teste rápido para dengue hemorrágica nas duas e obteve resultado positivo.

As amostras das duas pacientes estão sendo enviadas ao Lacen (laboratório Central do Estado do Paraná) para confirmação do quadro de dengue grave. O teste rápido é usado como auxiliar na condução dos casos, portanto, não deve ser utilizado para confirmação ou descarte.

A transmissão da dengue só ocorre pela picada do mosquito, portanto, não há risco de contaminação de outras pessoas por contato com as duas pacientes. Isso, aliás, reforça a necessidade de combater o mosquito.

No momento, o quadro das pacientes, uma de 16 anos e outra de 22 anos, é considerado em condições clínica satisfatórias.