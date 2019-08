Órgãos de segurança apreendem veículos utilizados no contrabando de cigarros em Guaíra

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), com o auxílio da PM (Polícia Militar) e da PF (Polícia Federal), apreendeu nessa terça-feira (6), quatro caminhonetes que faziam o trabalho de transporte de cigarros contrabandeados que são descarregados às margens do lago Itaipu, divisa com o Paraguai.

A apreensão aconteceu durante um patrulhamento aéreo pela BR-163 às margens do lago Itaipu, foi avistada, por volta das 7h uma caminhonete VW Saveiro carregada com caixas. O veículo foi acompanhado pela aeronave da PRF até ser abandonado às margens de uma mata. Outros veículos foram avistados pela equipe, quando foram acionadas as equipes em terra.

Compareceram ao local, além das equipes da PRF, PM e PF, via fluvial, com o auxílio de lanchas. Os veículos, carregados com cigarros contrabandeados, foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal, para o processamento dos itens apreendidos.

A área onde foram apreendidos os veículos é muito usada por contrabandistas, que se utilizam dos diversos portos clandestinos para desembarcarem ilícitos. Esses carros apreendidos nesta data são usados para levar os vários volumes até caminhões e outros carros preparados para esse tipo de transporte, feito com o uso de fundos falsos.

