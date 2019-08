PF deflagra operação “Cravada” e mira núcleo financeiro do PCC; 400 contas são bloqueadas

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Cravada para desarticular o núcleo financeiro do PCC (Primeiro Comando da Capital), que, segundo a PF, era responsável pelo recolhimento, gerenciamento e emprego de valores “para financiamento de crimes” em diferentes estados do País.

Cerca de 180 policiais federais cumprem 85 mandados – 55 de busca e apreensão e 30 de prisão – em sete estados: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Acre, Roraima, Pernambuco e Minas Gerais. As ordens foram expedidas pela Vara Criminal de Piraquara, no Paraná.

Das 30 ordens de prisão, oito são cumpridas em presídios – três em São Paulo, um no Mato Grosso do Sul e quatro no Paraná. Até o momento, 18 prisões já foram realizadas.

No Paraná as ordens são cumpridas nos municípios de Curitiba, São José dos Pinhais, Paranaguá, Centenário do Sul, Arapongas, Londrina, Umuarama, Pérola, Tapejara, Cascavel e Guarapuava.

PF de Cascavel apreende bilhetes e comprovantes de depósitos para o PCC

Cascavel – A Operação Cravada, deflagrada pela Polícia Federal nesta manhã em sete estados brasileiros, teve um cumprimento de mandado de busca e apreensão em Cascavel.

O mandado foi cumprido em uma residência no Bairro Santa Felicidade onde foram apreendidos bilhetes com troca de mensagens e conversas que indicam ter sido protagonizadas por membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) na região, além de comprovantes de depósitos bancários que indicar suposta designação de recursos a membros da maior facção criminosa brasileira.

Uma coletiva de imprensa será concedida na sede da Superintendência da PF em Curitiba.

O objetivo da operação é desarticular o núcleo financeiro do PCC. Ao todo foram expedidos 55 mandados de busca e apreensão e 30 de prisão sendo que oito deles foram a pessoas já presas em penitenciárias do Paraná. O PCC tem hoje no estado sua segunda maior casa, atrás apenas do estado-mãe, São Paulo.

Um dos núcleos financeiros do bando operava de dentro da Penitenciária Estadual de Piraquara, região metropolitana de Curit6iba, e cerca de 400 contas já foram bloqueadas por todo o Brasil. Mais informações da operação você acompanha ainda hoje no oparaná.com.

Reportagem: Juliet Manfrin

Matéria atualizada às 10h04.