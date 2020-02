OPOSTOS | Serpente e Coxa se enfrentam no Olímpico

Em um duelo no qual o penúltimo colocado recebe o vice-líder, Cascavel CR e Coritiba medem forças pela 7ª rodada do Paranaense de Futebol 2020 neste domingo (16), às 16h, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel. Mesmo embalada por uma vitória sobre o Toledo e um empate em Londrina (foto), a Serpente está na zona de rebaixamento, mas a dois pontos da zona de classificação às quartas de final. Suspensos, o zagueiro Marcão e o lateral-direito Lapa são desfalques para o técnico Ageu Gonçalves. No Coxa, único invicto do campeonato e a um ponto do topo da classificação, o atacante Rony, lesionado, é desfalque para o técnico Eduardo Barroca. Os ingressos para este jogo custam R$ 20 para qualquer setor do estádio cascavelense.

