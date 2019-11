Operário tenta somar pontos diante do líder

Ponta Grossa – Embalado por sete jogos sem derrotas, o Operário recebe o Bragantino para um duelo de alvinegros nesta terça-feira (12), pela 35ª rodada da Série B, às 21h30 no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

O Fantasma paranaense vem de empate sem gols num jogo bastante movimentado em Goiás, na sexta-feira (8). Com isso, caiu duas posições na tabela de classificação, para o nono lugar, com 49 pontos, a cinco pontos do G4.

Com 5% de chances de acesso à Série A, o Operário busca a vitória para se manter vivo na briga, seguindo os passos do adversário desta noite, que já está garantido antecipadamente na elite do Brasileiro. Para isso, aposta em casa cheia, com uma promoção de ingressos duplos para associados para os dois últimos jogos em casa, a R$ 50 para arquibancada e a R$ 130 para as cadeiras cobertas.

Depois do Bragantino, o Fantasma visitará o Guarani no sábado (16), receberá o Vitória na terça-feira (19) e desafiará o Figueirense no dia 30, na última rodada desta Série B.