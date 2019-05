Operário tenta embalar diante de favoritos na B

Ponta Grossa – Na zona de rebaixamento da Série B, o Operário tenta não retornar à Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro. Para isso, tenta embalar com dois jogos dentro de casa, onde foi seu diferencial nos acessos consecutivos que conquistou nos últimos anos. Neste sábado, às 19h, no Germano Krüger, o desafio é contra um velho conhecido, o Botafogo-SP, pela 5ª rodada.

Assim como o Fantasma, campeão da competição, o Botafogo estava na Série C em 2018, tendo ascendido em terceiro lugar. Os jogos entre as equipes no ano passado, aliás, foram bastante acirrados. Os dois ficaram no mesmo grupo na primeira fase e o time de Ribeirão Preto avançou como líder, mas não conseguiu vencer o Operário. Os paranaenses venceram em casa (3 a 1) e em São Paulo houve empate (2 a 2). Nos playoffs os rivais não se encontraram.

Desta vez, o Botafogo tenta voltar à liderança da Série B, enquanto o Operário quer se reabilitar na competição diante de um dos times que empolgam neste início de disputas. Além do mais, o Fantasma fará dois jogos seguidos em casa. Na terça-feira (28), o compromisso será com o Sport.