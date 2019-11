Operário enfrenta Vila Nova pregando “erro zero” esta noite

Ponta Grossa – Vivo na busca por mais um acesso nacional, o terceiro em três anos, o Operário desafia o Vila Nova nesta sexta-feira (8) pregando “erro zero” no Estádio Serra Dourada, às 20h30, pela 34ª rodada da Série B.

É que o Fantasma, campeão da Série D 2017 e da Série C 2018, não tem margem para falhas na matemática rumo à Série A 2020. Com 48 pontos, está a cinco do G4, em sétimo lugar, mas ciente de que com os 15 pontos em disputa nas cinco rodadas restantes para o fim do campeonato pode chegar ao máximo a 63 pontos, e que o número mágico para o acesso é 62.

“A vitória é fundamental. Sabemos que o adversário busca o resultado positivo e, apesar de não vir de bons resultados, nenhum jogo é fácil. É difícil jogar em Goiânia, é uma cidade quente, com umidade baixa, e a gente precisa pontuar. Vamos procurar vencer cada jogo para chegarmos vivos na competição até as últimas rodadas”, confirma o técnico Gerson Gusmão, que esta noite segue sem contar com o volante Fábio, mas tem o retorno do zagueiro Edson Borges, de volta de suspensão.

Depois desse jogo, o Operário terá como adversário o Bragantino, em casa, na terça-feira (12); o Guarani em Campinas, no dia 16; o Vitória em casa, no dia 19; e encerrará participação em Santa Catarina contra o Figueirense, no dia 30.

Dos adversários restantes para o fim do campeonato, Vila Nova e Figueirense estão na zona de rebaixamento, enquanto o Bragantino lidera isolado e Guarani e Vitória disputam a competição no meio da tabela de classificação, em busca se manter na Série B.